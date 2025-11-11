La Diputación extiende el patrocinio del Burgos Burpellet BH hasta 2027 El gasto que va a efectuar la institución provincial desde este 2025, hasta el final de la prórroga en 2027 asciende a dos millones de euros

Julio César Rico Burgos Martes, 11 de noviembre 2025, 07:30 Comenta Compartir

La Diputación Provincial de Burgos, a través de la Sociedad de Desarrollo de Burgos (Sodebur), ha renovado el contrato de patrocinio con el equipo ciclista profesional, Burgos Burpellet BH, esta vez por un total anual de 670.000 euros con una posible prórroga para otras dos temporadas lo que supone un total de dos millones de euros. Lo hará bajo la marca que habitualmente lleva el jersey del equipo, Provincia de Burgos – Origen y Destino una marca en exclusiva con el equipo ciclista.

Desde la Diputación de Burgos se entiende que esta entidad es el principal embajador deportivo de la provincia en todo el planeta a través del pelotón internacional. Se fijan como objetivo «incrementar la notoriedad, visibilidad e impacto de la imagen turística provincial» a través de la presencia del equipo en competiciones nacionales e internacionales retransmitidas por televisión, medios de comunicación, redes sociales y eventos promocionales, así como mediante la producción de contenidos audiovisuales y la organización de acciones cicloturistas en la provincia.

El CD Ciclista Arlanzón, qué es el nombre oficial que figura en los registros, es el único equipo UCI ProTeam con sede en la provincia que incluye la denominación 'Burgos' en su nombre oficial. Además, ostenten exclusiva los derechos de imagen y explotación vinculados al contrato.

La duración inicial se extenderá desde la formalización hasta la finalización de la temporada ciclista 2025, con posibilidad de prórroga anual hasta un máximo de dos temporadas más, «condicionada al cumplimiento de los objetivos y a la continuidad de las condiciones técnicas y de derechos exclusivos».

Según la propia Diputación Provincial de Burgos existe una vinculación estable y estratégica con la entidad, al participar el equipo regularmente en la Vuelta a Burgos, organizada por la propia institución provincial. El patrocinio consolidado desde 2008 se ha traducido «en retornos publicitarios y turísticos comprobables (ratio 2,91 según el informe de impacto de 2024), «sin que exista alternativa funcional que garantice la misma eficacia».

