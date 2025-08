Carlos García Pierna, líder de la montaña en la Vuelta a Burgos

BURGOSconecta Burgos Martes, 5 de agosto 2025, 20:27 Comenta Compartir

El Burgos Burpellet BH comenzó con buen pie su andadura en la 47ª edición de la Vuelta a Burgos. El equipo de casa fue protagonista en la larga etapa inicial de 205 kilómetros entre Olmillos de Sasamón y Burgos. Carlos García Pierna entró en la escapada que se formó en los primeros compases de carrera y logró hacerse con el maillot de líder de la clasificación de la montaña. El madrileño atacó para coronar en solitario el Puerto de la Mazorra y logró resistir en cabeza para puntuar también en el Alto del Aguilón. En la subida final al Castillo de Burgos, Sergio Chumil fue el primero de los morados, al acabar en 26ª posición.

La Vuelta a Burgos, una de las citas más importantes de la temporada para el Burgos Burpellet BH, arrancó con una jornada de más de 200 kilómetros con inicio en Olmillos de Sasamón. La escapada del día se formó tras darse el banderazo de salida. Seis corredores se marchaban por delante y entre ellos se encontraba Carlos García Pierna, con la misión de vestirse con el maillot rojo de líder de la montaña. Tras sumar los primeros puntos en el Puerto de Humada, el madrileño atacó con valentía en las primeras rampas del Alto de la Mazorra.

Aprovechando sus cualidades como escalador, distanció a sus rivales en la zona más dura del puerto y logró coronar en primera posición, lo que le garantizaba subir al podio al término de la jornada. Carlos no se detuvo ahí y, junto a uno de sus compañeros de escapada, mantuvo viva la fuga hasta los últimos kilómetros. El ciclista morado ganó el sprint intermedio de Hontomín y también la subida al Alto del Aguilón, sumando más puntos de cara a la clasificación de la montaña.

Por detrás, el pelotón rodó enfilado en el rápido retorno hasta la capital burgalesa, pero no acabó por romperse. Sí hubo algunos pequeños abanicos al inicio de una etapa que estuvo condicionada por el fuerte viento. En la aproximación final al Castillo de Burgos, Daniel Cavia y Eric Fagúndez se situaron en los puestos delanteros. Sin embargo, un corredor se cayó delante de ellos y provocó un enganchón que eliminó a ambos en la pelea por la victoria de etapa. Sergio Chumil acabó siendo el primer corredor del Burgos Burpellet BH en la línea de meta, en la 26ª plaza.

Carlos García Pierna: «Ha sido una etapa muy dura desde la salida. Debido al aire, ha costado abrir distancia con el pelotón. Íbamos todo el día con tensión por los abanicos, tanto delante como atrás. Por eso no hemos tenido un margen excesivo. La idea era intentar conseguir el maillot de la montaña, era un objetivo del equipo. Me he sentido bien y, en el puerto de primera categoría, que era el que más puntos daba, lo he probado desde lejos, porque sabía que no era el más rápido. Ha salido bien y he podido conseguir los puntos. Aunque el pelotón venía muy rápido, junto con el corredor del Decathlon he conseguido mantener la fuga hasta los últimos kilómetros y conseguir el último premio de montaña, así que acabo satisfecho. Queremos ser protagonistas y hacer el mejor papel posible en todas las etapas. La carrera y el equipo lo merecen, así que trataremos de estar lo más presentes posibles en cada etapa».