Daniel Cavia se proclama campeón del Tour de Huangshan Carrera perfecta para el vallisoletano del Burgos Burpellet BH, que ganó el maillot amarillo, el de los puntos y el de la montaña

El Burgos Burpellet BH se alzó con la victoria final en el Tour de Huangshan y redondeó un fin de semana perfecto en China. Daniel Cavia se hizo con el maillot amarillo de la clasificación general tras terminar segundo en la etapa final, justo por delante de su compañero Rodrigo Álvarez, en un sprint de foto finish.

El vallisoletano, que el día anterior lograba su primera victoria como profesional, también se impuso en las clasificaciones de los puntos y de la montaña. El equipo morado ganó igualmente la clasificación por equipos, al contar con cuatro hombres en el top-10 de la general: Daniel Cavia (1º), Rodrigo Álvarez (5º), Ángel Fuentes (7º) y Clément Alleno (9º).

La tercera y última etapa de este Tour de Huangshan (2.1 UCI) se decidió en el último puerto de la jornada, donde el grupo de favorito se rompió y el líder de la carrera quedó descolgado. Hasta ese punto caliente del recorrido, la carrera rodó muy rápida, con continuos ataques que no lograron conformar una fuga numerosa.

Lo intentaron Rodrigo Álvarez y Jambaljamts Sainbayar, pero no hubo manera de adelantarse al grupo principal. Sí pudo asegurar Daniel Cavia su victoria en la clasificación de la montaña, al coronar en primera posición las dos subidas puntuables de la etapa.

En la última de ellas, de ocho kilómetros de ascenso, se rompió el pelotón gracias al fuerte ritmo impuesto por el Burgos Burpellet BH. En un primer grupo de 15 unidades aguantaron Cavia, Alleno, Álvarez y Fuentes, con una pequeña ventaja sobre otro pequeño pelotón en el que marchaba el líder de la carrera.

En el terreno llano final se vivió un bonito pulso entre ambos, que se decantó en favor del grupo delantero, lo que permitió a Cavia hacerse con el maillot amarillo y ganar la clasificación general. Al de Laguna de Duero solo le faltó ganar la última etapa, pero en un sprint igualadísimo, la foto finish otorgó la victoria a su rival por escasos milímetros.

El burgalés Rodrigo Álvarez completó el podio de la jornada, al lograr una destacada tercera posición. Este resultado permitió a Cavia enfundarse también el maillot verde de la clasificación de los puntos. Los morados se hicieron con el premio por equipos y lograron emplazar a cuatro de sus ciclistas en el top-10 de la general.

Una actuación que permite al Burgos Burpellet BH sumar un total de 257 puntos UCI, un importante botín de cara a la pelea por finalizar en el top-30 del ranking UCI. El equipo burgalés es actualmente el 28º del mundo, lo que le daría acceso a las invitaciones a grandes vueltas en la temporada 2026.