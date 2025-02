Eric Fagúndez acaba sexto en la Clásica de Jaén

BURGOSconecta Burgos Martes, 18 de febrero 2025, 10:34 Comenta Compartir

Eric Fagúndez tuvo que enfrentarse a equipos de la máxima categoría que estaban superioridad numérica y con representantes en cabeza de carrera. Por ello tuvo que probar ataques lejanos para ir seleccionando el grupo, aunque no logró marcharse en solitario. En el segundo paso por el tramo de Guadalupe proponía una nueva aceleración, que reducía el grupo a solo cinco corredores. Todo quedó por decidir en la llegada a Úbeda, donde el uruguayo aún tuvo fuerzas para sprintar y ser uno de los más rápidos, consiguiendo la sexta posición. Por detrás, en un segundo grupo, acabaron José Manuel Díaz, Clément Alleno y Josh Burnett, peleando por los puestos del top-30.

Eric Fagúndez, tras finalizar la jornada: «La carrera fue tranquila desde el principio. El equipo Visma se puso a controlar porque la fuga se hizo rápido tras la bajada. Hasta el primer tramo de sterrato fuimos tranquilos, con un ritmo medio incómodo, pero bien. Ya en el primer tramo se rompió todo. De ahí hasta meta fue sufrir e intentar mantenernos lo más adelante posible. Fue peligroso y técnico, pero salió todo bien. Lo importante era esperar que las piernas rindieran hasta el final y, por suerte, se dio así».

Ampliar Clément Alleno, en uno de los tramos de tierra. Luis Ángel Gómez / Sprint Cycling Agency

Clément Alleno: «El principio del día fue más o menos fácil porque era bajada. Luego acompañé un ataque que fue la escapada buena. Estábamos siete delante y pasábamos en los relevos a un buen ritmo, hasta tener cinco minutos sobre el pelotón. Las sensaciones no eran muy buenas, pero confié en que mejoraran. En el primer tramo de sterrato vi que no iba a ser el mejor día posible para mí. En el segundo tramo, un corredor de la fuga empezó más fuerte y no pude continuar con ellos. Me alcanzaron Kwiatkowski y McNulty y fui a su rueda. Las sensaciones no mejoraban y no pude hacer muchas cosas bien. Estoy un poco decepcionado, porque creo que tenía la oportunidad de hacer un muy buen resultado. Quedé en un segundo grupo con José Manuel y Josh y esprintamos para acabar entre los 20 primeros. Fue un día duro, de sufrir mucho. Vamos ahora a por la Vuelta a Andalucía».

Ampliar José Manuel Díaz recibe el premio de mejor ciclista local. Luis Ángel Gómez / Sprint Cycling Agency

Por su parte, José Manuel Díaz: «Es una carrerón que me encanta y me apasiona. Nunca sabes lo que te depara. Hay que tener mucho cuidado con las caídas y los percances, pero es una carrera que disfrutas desde el minuto uno. A pesar de ser lunes, día laborable, ha habido mucho público en los tramos de sterrato y en meta. Esperemos que eso nunca falle. Muchas gracias a todos los aficionados».

