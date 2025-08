Nueva escapada de Daniel Cavia en el Circuito de Getxo

BURGOSconecta Burgos Domingo, 3 de agosto 2025, 19:51 Comenta Compartir

Doble presencia en fuga para el Burgos Burpellet BH en las dos clásicas disputadas este fin de semana en el País Vasco. Si el sábado era Josh Burnett quien entraba en la escapada en la Clásica de San Sebastián, este domingo fue el turno para el joven Daniel Cavia en el Circuito de Getxo. El vallisoletano dio la cara desde el grupo delantero y aguantó entre los más fuertes hasta la última vuelta al circuito, cuando comenzaron los ataques entre los favoritos a la victoria. El equipo burgalés llegó con cinco corredores a la subida final a Pike y José Manuel Díaz acabó como mejor morado en 20ª posición.

La 80ª edición del Circuito de Getxo contó con una fuga de diez ciclistas que se formó en el primer paso por la línea de meta, en las rampas del muro de Arkotxa. Daniel Cavia estuvo muy atento a los primeros ataques y logró filtrarse en este grupo, que pronto hizo camino. El pelotón nunca les dejó tener más de dos o tres minutos de ventaja y antes del primer paso por Pike la diferencia se reducía a apenas minuto y medio. En sus rampas de más del 10% de desnivel, la escapada se seleccionaba en el ecuador de la carrera y Cavia aguantaba con los más fuertes.

En las posteriores vueltas al circuito, comenzaron los ataques en el pelotón y varios corredores se unieron al grupo delantero. Cavia quedó entonces en un segundo grupo y siguió luchando hasta el último paso por el Alto de Akarlanda, donde fue neutralizado por el pelotón, a poco más de 20 kilómetros de la meta. En el pelotón, la principal pelea se vivió en la subida a Pike, donde José Manuel Díaz supo aguantar en las posiciones delanteras. El jienense acabaría tras ello entre los 20 primeros en el ascenso final en las calles de Getxo.

Daniel Cavia: «Ha sido un día espectacular. En la fuga se ha ido muy rápido todo el día. Ha habido buena colaboración entre todos y hemos podido mantener en todo momento una diferencia de más de dos minutos. Ha sido una carrera de desgaste que poco a poco iba haciendo mella. El primer paso por Pike se ha hecho a tope y nos hemos quedado seis o siete corredores en la fuga. En la siguiente vuelta nos han cogido los ciclistas que habían atacado desde el pelotón y ahí la carrera ya ha ido a mil por hora. Hemos ido a palos, rompiéndose el grupo en pedazos y he podido aguantar hasta junto antes de Pike, donde he hecho el trabajo de aproximación para mis compañeros. Ahora, de cara a la Vuelta a Burgos, tengo muy buenas expectativas. Me veo muy bien y creo que va a ser una buena carrera».

El Burgos Burpellet BH cierra de esta manera el bloque de clásicas veraniegas en España y se centra ya en el triple frente competitivo que tiene por delante esta próxima semana. El conjunto morado disputará al mismo tiempo la Vuelta a Burgos (5 al 9 de agosto), la Arctic Race of Norway (7 al 10 de agosto) y la Trans-Himalaya Cycling Race (7 al 10 de agosto). Serán las últimas carreras para el UCI ProTeam antes de poner rumbo a Italia para disputar La Vuelta a España, que comenzará el 23 de agosto en Turín.

