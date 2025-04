Ancelotti: «¿Mi futuro? No lo sé y no lo quiero saber»

Óscar Bellot Madrid Jueves, 17 de abril 2025, 00:18 | Actualizado 00:27h. Comenta Compartir

Carlo Ancelotti salió tocado de la eliminación que sufrió este miércoles el Real Madrid a manos del Arsenal en cuartos de final de la Liga de Campeones. Un varapalo que compromete la continuidad del técnico en el banquillo de Chamartín. El italiano asume lo que pueda pasar con naturalidad y agradecimiento a lo vivido. ¿Cree que ha podido ser su último partido en Champions con el Madrid?, le preguntaron desde los micrófonos de Movistar+. «Esta temporada sí (sonríe). Hemos hecho un camino muy bueno. (Mi futuro) Yo no lo sé. Y no lo quiero saber», expresó antes de profundizar más en sala de prensa.

«Es una decepción salir de la Champions, es bastante normal pensarlo. Es la otra parte del fútbol. Hemos pasado muchas veces la parte feliz, hoy toca la otra y toca manejarla. Hay tres competiciones más y tenemos que centrarnos en ellas. Hay que aceptarlo, en los dos partidos el Arsenal ha sido mejor que nosotros. Lo hemos intentado, hubo un momento con ese penalti que nos quitaron que pudo cambiar la eliminatoria. Pero el Arsenal defendió muy bien, no encontramos espacios. Tuvimos intensidad, pero no fue suficiente», dijo el de Reggiolo en una comparecencia en la que apeló a hacer una lectura más sosegada cuando se enfríen los ánimos.

«Hacer un análisis hoy no es correcto, tenemos que aceptar esta eliminatoria y los palos que llegan. Lo que les dije a los jugadores es que hay que tener la cabeza alta, lo hemos hecho muy bien en este torneo otros años. Este año no ha sido así, en deporte esto puede pasar, no existen equipos invencibles. A nivel de actitud el equipo dio todo lo que podía dar. No siempre pudimos hacerlo mejor que el otro», reseñó Carletto.

¿Considera Ancelotti que la derrota supone un fin de ciclo que le costará la cabeza? «Puede pasar, no lo sé. El club puede querer cambiar. Puede ser este año, puede ser el próximo. No hay problema. El día que termine aquí solo puedo hacer una cosa: dar las gracias. En un día, en un mes, en un año. Daré las gracias a este club, nada más», acotó el transalpino, que sostuvo pese a todo que únicamente piensa «en los próximos días para seguir en la pelea».

«Si bajas los brazos es que no has manejado bien este momento triste. Tengo que centrar bien al equipo, tenemos que ser protagonistas, quedan partidos importantes. No temo por la respuesta del equipo, deben tener la cabeza alta, se lo he dicho. Deben seguir peleando y aprendiendo para el siguiente partido», continuó el de Reggiolo, que tendrá que trabajar a fondo para que sus pupilos den el do de pecho en la Liga y en la final de la Copa del Rey que les medirá al Barça el 26 de abril en Sevilla.