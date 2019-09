Grupo D | Jornada 1 Cristiano, con un papel protagonista en la 'vendetta' El portugués reaccionó con un hat-trick y gestos obscenos tras ser increpado hace seis meses en el Metropolitano y marca un duelo con aire de revancha RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 18 septiembre 2019, 06:58

El último partido de Champions League que jugó el Atlético en su estadio fue ante la Juventus el pasado 21 de febrero. Terminó con fiesta, un 2-0 en la recta final parecía un gran botín pero que fue insuficiente renta para el duelo de vuelta en Turín. El resultado sacó la peor cara de Cristiano Ronaldo, que recordó sus cinco Champions ante la prensa para quejarse del trato de parte de la afición rojiblanca. Dos semanas más tarde, el 12 de marzo, el luso completó su venganza con un hat-trick que apeó a los rojiblancos del sueño de la final en su estadio Wanda Metropolitano. «No sólo respetamos a Cristiano. Hay que intentar que no tenga su día e intentar defenderlo mejor en algunas acciones para que no nos haga los goles que nos ha hecho estas últimas veces», avisa Koke Resurrección.

Todos en la plantilla tienen grabado que Cristiano, verdugo de un Atlético al que ha marcado 25 goles (solo dos por debajo de un Sevilla que es su víctima preferida) en 33 partidos, hizo un gesto obsceno al anotar el tercero, un penalti que evitaba la prórroga y confirmaba el adiós continental. «En Turín no nos salieron las cosas como queríamos y luego enfrente estaba un grandísimo equipo como la Juventus, que tiene jugadores de tanta calidad que en cualquier acción te ganan el partido, como fue en este caso Cristiano.No es una revancha no. Cada año es diferente, es verdad que vamos a jugar contra uno de los mejores equipos del mundo pero lo que nos importa es intentar pasar el grupo. Y ganar, ya sea a la Juventus o al que nos toque», insiste el capitán atlético.

La 'orejona' es la única meta que se le resiste al Atlético desde la llegada del Cholo. Desde 2014, y a excepción del 2018, siempre Cristiano ha sido uno de los responsables de que la Liga de Campeones siga siendo una obsesión. Una herida que está por ver si ya ha curado, aunque el destino ha querido que los juventinos con el CR7 al frente sean los primeros en volver a pisar el coliseo colchonero. «Es un partido más, el Atlético es un gran equipo como todos sabemos. Yo estuve muchos años en el Real Madrid y les conozco. Espero que no me vuelvan a machacar en el estadio llamándome cosas antideportivas, pero quitando esto espero que sea un partido disputado. El Atlético tiene un gran equipo y un gran entrenador», dijo en Mónaco, justo al conocer el resultado del sorteo, confiado en superar como primero este grupo D junto a Bayer Leverkusen y el Lokomotiv Moscú.

'Cholo' recuperó la gloria de un equipo en crisis hasta su llegada pero salir victorioso de la final es la única barrera que no ha conseguido derribar. Lo va a volver a intentar con una plantilla reforzada después de que históricos como Godín, Juanfran y Filipe dejasen el club como Lucas Hernández y Antoine Griezmann. Llegó el fichaje más caro de la historia del club (Joao Félix) y a su alrededor Kieran Trippier y Renan Lodi para hacer largo el campo y aportar también arriba. Savic y José María Giménez sostienen la defensa, sobre la que ha basado su éxito Simeone. De los 56 encuentros oficiales en el Metropolitano (en los que ganó 41, empató 11 y perdió cuatro, la mitad de ellos en Champions) terminó 38 sin encajar gracias al acierto principalmente de Jan Oblak: sólo 8 goles recibidos 21 encuentros como local en la Liga de Campeones. La batalla clave será en el centro del campo, donde se esperan Saúl Ñíguez, Koke y podría aparecer Thomas Partey, ya recuperado. Habrá que ver si Vitolo sale de inicio junto a Diego Costa y Joao Félix o espera en el banquillo como Lemar.

Sarri recupera a Pipita

«Jugar en casa del Atlético nunca es fácil», avisa un Blaise Matuidi que compartirá centro del campo con Sami Khedira y si se recupera de un golpe Milan Pjanic, al que supliría el uruguayo Rodrigo Bentancur si Maurizio Sarri, sustituto de Massimiliano Allegri, no considera apto. El bosnio no está descartado para el Wanda Metropolitano como Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio y Douglas Costa. La Juventus, único club italiano en ganar en diez duelos al Atlético de Simeone, sigue invicto aunque se ha mostrado endeble en defensa como local, con tres goles recibidos ante el Nápoles, y con poco ritmo a domicilio como frente a la Fiorentina.

El cambio de técnico no ha variado mucho los nombres de los neroazurri, que mantienen a Wojciech Szczesny bajo palos pese al regreso de Gigi Buffon mientras que solo Matthijs De Ligt aparece en una defensa con Bonucci,Álex Sandro y Danilo. Arriba el 'ojito derecho' de Sarri, un Gonzalo Higuain al que ya tuvo en el Nápoles y Chelsea, puede ser el acompañante de Cristiano Ronaldo, que ya ha marcado a 150 rivales en su carrera, junto a Federico Bernardeschi ya que Paulo Dybala no está teniendo minutos en el 4-3-3 y Mario Mandzukic no está inscrito para un duelo en el que cerca de 300 agentes de la Policía Nacional participarán en el dispositivo de seguridad, ya que se prevé que asistan unos mil aficionados del equipo italiano.

Se espera un gran ambiente ya que apenas quedan entradas (algunas sueltas que han liberado los abonados que no pueden acudir a la cita para que el club las ponga a la venta) y los presentes podrían seguir una iniciativa que ya se hizo en el Vicente Calderón: 'Un papelito por cada latido', se pide a los seguidores colchoneros que lleven una bolsa con papeles recortados para lanzarlos cuando los jugadores salten al terreno de juego.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi, Koke, Thomas o Lemar, Saúl, Vitolo, Joao Félix y Diego Costa.

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Álex Sandro, Khedira, Bentancur, Matuidi; Cristiano, Bernardeschi e Higuaín.

Árbitro: Danny Makkelie (Holanda).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 21:00 h.

TV: Movistar Liga de Campeones.