Jornada 2 El Barça, sin Messi, Suárez ni Dembélé ante el Betis Valverde no recupera al argentino para enfrentarse al Betis y llama a un juvenil de 16 años, Ansu Fati, para compensar las bajas en un ataque en el que sólo le queda Griezmann P. RÍOS Barcelona Domingo, 25 agosto 2019, 00:10

El debut de Leo Messi en la Liga 2019-20 tendrá que esperar. Cuando parecía que su lesión en el sóleo de la pierna derecha era pasado, no se entrenó en la última sesión previa al Barça-Betis y habrá que ver ahora si reaparece en la tercera jornada ante Osasuna o ya espera a regresar después del parón liguero por los compromisos de las selecciones. Tras perderse el Athletic-Barça (1-0) inaugural, desde el miércoles trabajaba ya con el grupo, pero unas nuevas molestias le impiden enfrentarse al Betis este domingo a las 21 horas en el Camp Nou.

Lesionado hace 20 días durante su primer entrenamiento de la pretemporada, no era segura su titularidad porque no había hecho la preparación indispensable antes del inicio de un curso. Pero en la lista sí parecía seguro. Rubi, entrenador del Betis, le conoce bien porque estuvo en el cuerpo técnico del 'Tata' Martino en la temporada 2013-14. Por eso confesó el viernes que «prefiero que Messi tenga un resfriadito, pero creo que jugará». No hubo resfriado, pero se salió con la suya.

Ernesto Valverde ya puso sobre aviso en rueda de prensa al señalar que «no forzaremos con él porque no queremos dar un paso atrás, no cambiaremos el plan que tenemos con Leo». Sí quería verle en el entrenamiento, pero ni eso. Y eso que está muy obligado ya. La derrota de la primera jornada ya exige ganar a un Betis que la temporada pasada se impuso 3-4 en el Camp Nou. Y las lesiones de Luis Suárez, Messi y Dembélé, unidas a las marchas de Malcom (Zenit) y Coutinho (Bayern), dejan a Griezmann como único delantero real en el once. Rafinha, el mejor en Bilbao, puede adaptarse de falso extremo, como Sergi Roberto. Pero no sería un tridente que intimide demasiado. En la lista entraron tres del filial: Iñaki Peña, portero; Carles Pérez, extremo zurdo que entra por la derecha y que ya tuvo minutos en San Mamés; y Ansu Fati, un juvenil de 16 años que apunta muy alto, descarado en el regate y con gol. Los descartes son Wague, Todibo y Aleñá.

También hay misterio con la composición del centro del campo después de que Sergio Busquets y Rakitic fuesen suplentes ante el Athletic. El experimento con Aleñá, Sergi Roberto y De Jong no funcionó y se intuye que sólo el holandés se mantendrá en el once. Arthur y Arturo Vidal, que no viajaron a Bilbao al llevar pocos entrenamientos, esta vez sí son opciones. Valverde tendrá que decidir.

Valverde, además, pidió concentración en medio de la rumorología por Neymar: «Sé que cada vez que hay una ventana de fichajes hay expectación y que hay jugadores determinados que levantan expectación. También sé que Neymar es de estos jugadores y que está en otro club, el PSG. Nosotros nos tenemos que preocupar más del Betis que de otra cosa».

En el Betis, Rubi pidió valentía a sus jugadores: «Hay que ir con un punto de valentía importante para sacar algo en estos partidos, pero también sabiendo que por mucho que falte un jugador u otro, los que jueguen serán muy buenos». En el Betis, que también perdió el primer partido, son baja Borja Iglesias, el fichaje estrella, por lesión y el portero Joel Robles por sanción. Los descartes son los laterales diestros Barragán y Francis.

Alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Carles Pérez, Griezmann y Rafinha.

Betis: Dani Martín; Emerson, Bartra, Sidnei, Pedraza; Canales, William Carvalho, Guardado; Joaquín, Fekir y Tello.

Árbitro: José Luiz González González (castellano-leonés).

Estadio: Camp Nou.

Hora: 21.oo h. (Movistar Partidazo).