Jornada 2 Celta y Valencia buscan su primera victoria en Balaídos Hugo Mallo y Santi Mina entran en la convocatoria de los locales mientras que Parejo se perfila como la gran amenaza visitante en su vuelta al once EFE Valencia Sábado, 24 agosto 2019, 00:10

Tanto los celtiñas como los ché intentarán estrenar su casillero de victorias este sábado en Balaídos, en otra exigente prueba defensiva para un equipo local que recupera a su capitán Hugo Mallo y al delantero Santi Mina, aunque ambos apuntan al banquillo.

La derrota ante el Real Madrid provocó la primera crisis en el Celta por las críticas de Fran Escribá, que se quejó de la falta de recambios en el banquillo con una inoportuna frase - «la política de canterano es muy bonita pero a veces nos limita»-, una afirmación que tuvo contestación tanto del director deportivo, Felipe Miñambres, como en el líder del equipo, Iago Aspas. «Quiero pedir disculpas por mis palabras, que fueron poco afortunadas, sentía frustración por la derrota y las numerosas bajas por lesión», afirmó Escribá en la rueda de prensa de la previa del partido.

Ese tropiezo en la primera jornada aumenta las necesidades del conjunto celeste, que seis días después de medirse a los de Marcelino García Toral visitará al Sevilla en el Sánchez Pizjuán, antes de alcanzar el primer parón liguero por los compromisos internacionales de las selecciones.

Respecto a la alineación, habrá novedades en el once celeste. A Escribá le preocupa controlar el centro del campo, es decir, frenar a Parejo. Y para ello dotará de más músculo a la medular con la entrada de Pape Cheikh junto a Lobotka. «Parejo es un jugador determinante, insustituible», afirmó el técnico del conjunto vigués sobre el capitán del Valencia. Asimismo, Brais Méndez y Denis Suárez son fijos en las bandas, al igual que Iago Aspas en punta. La duda está en si el técnico fuerza la reaparición del ex valencianista Santi Mina o da otra oportunidad al uruguayo Toro Fernández para que repita titularidad. Además, en la línea defensiva la gran novedad sería la entrada de Jorge Sáenz -puede jugar porque el Valencia no incluyó ninguna cláusula en su cesión- junto a Costas en el centro del eje, con Kevin Vázquez en el lateral derecho y Olaza en el izquierdo.

En el lado visitante, el Valencia, persigue su primer triunfo de la temporada, después de que se le escapara la victoria en la primera jornada tras un penalti favorable a la Real Sociedad en el minuto 100 que supuso el empate a un gol.

Ese penalti acarreó además la expulsión de Francis Coquelin, por lo que el centrocampista francés es una de las bajas con las que cuenta el entrenador Marcelino García Toral, además de Carlos Soler que se lesionó en los ligamentos del tobillo en el entrenamiento del pasado miércoles y estará varias semanas de baja, perdiéndose la cifra de nueve partidos. La ausencia de Coquelin será cubierta por el capitán Dani Parejo, que, al igual que Jose Luis Gayà, se perdió el primer partido por una sanción que arrastraba de la pasada temporada. Ambos irán directos al once inicial.

Por otro lado, la baja de Soler en la banda derecha abre un abanico de posibilidades. El técnico podría apostar por adelantar a Daniel Wass y contar con Cristiano Piccini como lateral, bien dar entrada a Ferrán, quien ya actuó en esa posición en los minutos finales del encuentro ante el equipo donostiarra, o incluso apostar por Kang In Lee a pierna cambiada.

En ataque, el entrenador valencianista seguirá contando con Rodrigo Moreno a la espera de que se resuelva su futuro con su posible marcha al Atlético de Madrid. Su pareja, en principio será Kevin Gameiro, por lo que el excéltico Maxi Gómez tendría la oportunidad de debutar en partido oficial como valencianista en la segunda parte.

Alineaciones probables

Celta de Vigo: Rubén Blanco; Kevin Vázquez, Costas, Jorge Sáenz, Olaza; Brais Méndez, Lobotka, Pape Cheikh, Denis Suárez; Iago Aspas y Toro Fernández o Santi Mina.

Valencia: Cillessen, Piccini o Wass, Gabriel Paulista, Garay, Gayà; Parejo, Kondogbia, Guedes, Ferrán o Wass; Rodrigo y Gameiro.

Árbitro: Hernández Hernández (colegio canario)

Estadio: Balaídos (21.00 horas)