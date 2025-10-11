BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ilias Kostis siendo atendido por el cuerpo médico del Atlético. Reuters
Atlético

Kostis tiene roto el cruzado anterior de su rodilla izquierda

El central salió lesionado del Atlético-Inter en Libia y las pruebas médicas han confirmado su grave lesión

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:11

Comenta

No todo le salió a pedir de boca al Atlético de su amistoso en Libia. A pesar de que los colchoneros ganaron ante el Inter en los penaltis, en el tramo final del choque se vivió una imagen que dejó a todos muy preocupados. Ilias Kostis, jugador del Atlético, se tuvo que retirar del campo entre lágrimas tras caer al césped con ostensibles gestos de dolor. Las pruebas médicas han corroborado este sábado que tiene roto el cruzado anterior de su rodilla izquierda, según ha hecho oficial el club, en un comunicado en el que han dado ánimos al joven jugador.

El central de 22 años, es uno de los jugadores con más proyección de la cantera del Atlético. Esta lesión llega cuando estaba aprovechando la oportunidad de estar con el primer equipo. Entró en el minuto 71 del duelo amistoso contra el Inter, y en una acción aislada, el central pisó mal y se echó al suelo, retorciéndose de dolor.

Los médicos rápidamente pidieron el cambio al ser conscientes de la gravedad del asunto. Kostis pudo salir del campo andando, apoyado por el cuerpo médico, pero con un gesto que preocupaba a todo el mundo. A su llegada a Madrid, pasó por la clínica para hacerse las pruebas que han confirmado la lesión que le hará perderse lo que resta de temporada.

De este modo, Kostis dice adiós a una temporada que parecía ser de confirmación con el primer equipo. El futbolista griego se había hecho con la titularidad en el filial que entrena Fernando Torres y estaba siendo clave en defensa, además de llamar la atención del Cholo Simeone. Ahora le viene por delante una larga época de recuperación y de paciencia antes de poder regresar al terreno de juego.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo restaurante que abrirá en un mítico local del centro de Burgos
  2. 2 Mueren dos octogenarios en la colisión frontal entre dos turismos en Burgos
  3. 3 Aguilar de Campoo llora la muerte de dos de sus vecinos en un accidente de tráfico en Burgos: «Es un suceso traumático»
  4. 4 La nueva tienda de galletas artesanas que abre sus puertas en el corazón de Burgos
  5. 5 Hallan muerto a un hombre en la calle Juan Ramón Jiménez de Miranda de Ebro
  6. 6 Detenido un hombre en Burgos que robó en un coche tras reventar la luna con un extintor
  7. 7 El secreto de la gastronomía georgiana que se esconde en un bar de Burgos
  8. 8 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 10 de octubre
  9. 9 Más de 13.000 euros de renta separan al barrio más rico del más pobre en Burgos
  10. 10 Benteler Burgos esquiva la huelga tras pactar el nuevo convenio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Kostis tiene roto el cruzado anterior de su rodilla izquierda

Kostis tiene roto el cruzado anterior de su rodilla izquierda