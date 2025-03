El Barça, ante un incómodo partido de entreguerras

Daniel Panero Sábado, 1 de marzo 2025, 17:19 Comenta Compartir

El Barcelona se mide a la Real Sociedad en el Lluis Companys en un encuentro incómodo, condicionado por lo acontecido en la Copa del Rey contra el Atlético hace unos días y también por el compromiso de Liga de Campeones frente al Benfica del próximo miércoles. En medio de esas dos batallas, los azulgranas necesitan mantener la buena inercia liguera para consolidar el liderato una jornada más y seguir con la pugna que mantienen con los dos colosos madrileños, que atraviesan una situación similar.

Y es que el calendario no afloja y está plagado de curvas antes del parón de selecciones de finales de marzo. No ha habido apenas tiempo de digerir el titánico 4-4 contra el Atlético y los culés están inmersos en un nuevo encuentro crucial por la Liga. «Tenemos que estar enfocados en el partido. No hay excusas. El calendario no nos da muchas opciones más, pero no es fácil gestionarlo y ajustarlo. Haremos lo que podamos. Tenemos tres competiciones y luchamos por tres títulos, cuando empezamos nadie se esperaba estar así el 1 de marzo», analizó Hansi Flick en la previa del duelo.

A esta cita llega el Barça, eso sí, con un nuevo aviso sobre la fiabilidad defensiva, pues una vez más demostró ante el Atlético ser un equipo con todo un catálogo de herramientas para hacer daño al rival, pero también dio señales de nuevo de que necesita mejorar y mucho en solidez. Es ese apartado el que tiene pendiente Flick de cara a una recta final de temporada en la que el Barça llega vivo en todas las competiciones. «No me preocupa cuándo encajamos los goles. Hicimos un buen partido, pero invertimos mucha energía al final del encuentro también. Tenemos que hacer las cosas mejor como equipo, lo sabemos», afirmó.

Para ello, Flick renovará su equipo en busca de «piernas frescas». El técnico alemán podrá contar con todos sus jugadores a excepción de los lesionados Ter Stegen y Marc Bernal, pero hará rotaciones pensando en el duelo contra el Benfica, con cambios en todas las líneas. Eric García podría entrar en la zaga para dar descanso a Cubarsí, Casadó volverá al doble pivote y arriba habrá novedades con Dani Olmo en la mediapunta y relevos en el tridente, donde solo Lewandowski parece fijo tras haber sido suplente ante el Atlético.

Un rival con muchos frentes

Enfrente estará un equipo que vive una situación similar con el calendario, pero que no puede dejar pasar ningún tren si quiere estar en Europa la próxima temporada. El equipo txuri-urdin necesita como el comer ganar partidos para acercarse a una sexta plaza que casi con toda seguridad dará acceso a la Europa League. Ese es el objetivo de un grupo que aterrizará en el Lluis Companys tras caer por la mínima ante el Real Madrid en la Copa del Rey, pero también después de cuajar uno de los mejores encuentros del curso contra el Leganés en Liga (3-0).

A esa actuación se aferra un conjunto que ya demostró en la primera vuelta que puede mojarle la oreja a todo un Barcelona. La Real fue el inicio del bache para los de Flick en el mes de noviembre, en un partido en el que los azulgranas pasaron de ser una máquina de hacer goles a no lograr un solo remate entre los tres palos. No obstante, será difícil para el bloque de Imanol firmar una actuación similar, sobre todo teniendo en cuenta que el técnico de Orio deberá sobreponerse a las bajas por lesión de Pacheco y Zakharyan, y especialmente a las de Becker, Aguerd y Kubo por sanción.

-Alineaciones probables:

Barcelona: Szczesny, Koundé, Eric García, Iñigo Martínez, Gerard Martín, Casadó, Frenkie de Jong, Ferran Torres, Dani Olmo, Raphinha y Lewandowski.

Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Aritz, Zubeldia, Javi López, Brais, Zubimendi, Sucic, Barrenetxea, Oyarzabal y Sergio Gómez.

Árbitro: Quintero González (Comité Andaluz).

Estadio: Lluis Companys.

Hora y TV: 16:15 h. Movistar LaLiga.