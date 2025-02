El Real Madrid aparca Europa para salir del atasco liguero

Óscar Bellot Madrid Sábado, 22 de febrero 2025, 17:19 Comenta Compartir

Galvanizado por la exhibición que completó el miércoles ante el Manchester City, una demostración de poderío ofensivo que ha vuelto a situarle entre los principales favoritos a llevarse esta Champions en la que le espera otro cruce volcánico con el Atlético en octavos, el Real Madrid retoma el pulso por la Liga obligado a salir del atasco que le ha costado el liderato.

Tras sumar solo dos puntos en las tres últimas jornadas y escocido por los arbitrajes, el conjunto de Carlo Ancelotti recibe a un Girona muy distinto de aquel que visitó el pasado curso el Santiago Bernabéu en un duelo que enterró el sueño del cuadro catalán de conquistar el título y disparó a los blancos. Situado a mitad de la tabla, con solo tres victorias en los quince últimos encuentros que ha afrontado entre todas las competiciones, el equipo de Míchel calibrará la resaca europea de un bloque que rotará con el objetivo de sostener el aguerrido mano a mano que mantiene con Barça y Atlético.

«Es un partido en un momento muy importante de la temporada. Sacamos una buena versión contra el Manchester City y hay que repetirlo. Hemos llegado a un punto donde no se puede fallar. La Liga está muy competida y cada partido puede ser vital para llegar bien al final de la competición», resaltó Ancelotti en la previa de un envite en el que al Real Madrid únicamente le vale el triunfo para no seguir perdiendo fuelle después de caer en Cornellà, empatar en el derbi de la capital y volver a firmar tablas en Pamplona.

«Hemos tenido un poco de mala suerte. En los últimos tres partidos lo hemos hecho bastante bien. Mucho mejor contra el Atlético que contra el Espanyol. Y también contra Osasuna, que con diez hemos estado cerca de ganar el partido. Tenemos que seguir en esta línea. Si juegas bien y tienes una buena actitud, el resultado al final te va a premiar», explicó Carletto sobre una mala racha a la que debe poner fin su escuadra este domingo en el Bernabéu, antes de afrontar el próximo miércoles la ida de semifinales de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad y con la vista puesta también en la eliminatoria contra el Atlético en la máxima competición continental.

«Será difícil, como siempre, jugar contra el Atlético. Es una eliminatoria bonita, entretenida y equilibrada. Los dos últimos enfrentamientos han sido empates y esto significa que la calidad de ambos equipos es parecida», manifestó Ancelotti sobre ese euroderbi que acapara focos pero que no debe servir como distracción para un equipo que se ha quedado sin red en el campeonato más igualado de los últimos años.

«Es una Liga que se va a decidir en el último partido», vaticinó el preparador del Real Madrid en una rueda de prensa en la que trató de amortiguar el ruido arbitral, limitándose a señalar que quiere «una competición lo más limpia posible» y que rotará su once en busca de «piernas frescas» que contrarresten el desgaste acumulado.

Ancelotti mantiene las bajas por lesión de Carvajal y Militao, así como la de Bellingham, quien cumplirá el primero de los dos partidos de sanción que se le impusieron al inglés por el famoso «fuck you» / «fuck off» que espetó ante el árbitro Munuera Montero en Pamplona. El italiano deberá tener en cuenta además el castigo físico que arrastran futbolistas como Rodrygo o Valverde, quienes se encuentran al límite de su resistencia al igual que Ceballos, cuyo tobillo dio un susto en el último entrenamiento antes el duelo ante el Girona. Por todas esas razones se auguran cambios en los laterales, el centro del campo, la delantera y puede que hasta en el eje de la retaguardia, donde Ancelotti medita entregar la titularidad a Alaba catorce meses después.

Un Girona diferente

Inmerso en el mayor bache de la temporada, el Girona llega al Santiago Bernabéu con la esperanza de obtener un botín positivo que le sirva como punto de inflexión. El conjunto catalán solo ha sumado tres de los quince últimos puntos en liza y encadena seis derrotas en sus siete encuentros más recientes, teniendo en cuenta también las dos que sufrió en su despedida de la Champions.

Sus últimos pleitos con el Real Madrid no invitan precisamente al optimismo, dado que el curso pasado cayó por 0-3 en Montilivi y por 4-0 en el coliseo de Chamartín, y esta temporada volvió a sucumbir por 0-3 en tierras gerundenses. Pese a ello, Míchel, que tiene la sensible ausencia por sanción de Yangel Herrera, conserva la fe en las opciones de su equipo. «Sé de la dificultad, que el Madrid es favorito, pero nunca pienso en no poder ganar», remarcó el vallecano en una rueda de prensa en la que reconoció que adaptará su estilo de juego por «el nivel del rival».

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Rüdiger, Alaba, Fran García, Tchouaméni, Camavinga, Modric, Brahim, Mbappé y Vinicius.

Girona: Gazzaniga, Arnau, David López, Krejci, Miguel Gutiérrez, Oriol Romeu, Arthur, Tsygankov, Iván Martín, Bryan Gil y Abel Ruiz.

Árbitro: Cuadra Fernández (Comité Balear).

Hora: 16:15 h.

Estadio: Santiago Bernabéu.

TV: Dazn.