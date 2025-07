Ter Stegen mete en un lío al Barça

Daniel Panero Madrid Jueves, 24 de julio 2025, 18:17 Comenta Compartir

El Barça tiene un lío importante para lo que resta de mercado de verano después de que Marc-André ter Stegen anunciase este jueves que pasará por el quirófano. El meta alemán estará tres meses alejado de los terrenos de juego, tal y como informó a través de redes sociales, un tiempo insuficiente para ser considerada como una baja de larga duración, puesto que debería ser de al menos cuatro. Esto supone un problema porque no permitirá liberar 'fair play' financiero y será un obstáculo de cara a las inscripciones de los nuevos fichajes.

«Físicamente y anímicamente me siento en muy buena forma, aunque lamentablemente no estoy libre de dolor. Tras conversaciones intensivas con el equipo médico del FC Barcelona y expertos externos, la vía más rápida y segura para recuperarme por completo es una intervención quirúrgica en la espalda», aseguró el cancerbero, que además añadió que la cifra estimada de recuperación esta vez es de tres meses «para no correr riesgos».

Esta intervención representa un gran contratiempo para el Barcelona, que se queda sin poder hacer efectivos ninguno de los dos planes que tenía sobre la mesa. Vender a Ter Stegen es prácticamente imposible por muchos motivos. Viene de una grave lesión, se enfrenta a otra en los próximos días, la voluntad del jugador es no salir y, por si fuera poco, percibe más de seis millones de euros anuales. Todas las cartas en este apartado están en contra de un Barcelona que ya se había resignado a llevar a cabo esta operación y que solo contemplaba ya una segunda vía que ahora se ha visto alterada por los tiempos de recuperación.

Y es que la operación apenas supondrá tres meses de baja y eso no es suficiente para llevar a cabo el plan B, una idea que ya funcionó el año pasado con la lesión de Andreas Christensen y que sirvió para poder inscribir a Dani Olmo. En el club culé estimaban que esa recuperación fuera de cuatro meses y constituyese la llave para poder registrar fichajes como el de Joan García, su competidor en la portería, y Marcus Rashford, el último en llegar.

Otro verano movido

La nueva situación de Ter Stegen se une al problema que el Barça está teniendo con las obras del Camp Nou. LaLiga invalidó en abril el ingreso de los 100 millones de euros perteneciente a los Palcos VIP del nuevo feudo azulgrana porque estos todavía no estaban activos. Desde entonces, ese problema aún no se ha resuelto y el retraso en las obras, que ha llevado a mover al Johan Cruyff incluso el Trofeo Joan Gamper, no ha hecho sino incrementar aún más la incertidumbre de un equipo que se mantiene al margen. Será un nuevo verano movido y la operación del cancerbero alemán provocará nuevos movimientos.