Antxon Muneta: «Los jugadores son muy buenos y desde el club confiamos en ellos» El entrenadoro interino del CD Mirandés valoró positivamente la remontada al Sporting de Gijón

Alfredo Vicente. ADG Vitoria Sábado, 8 de noviembre 2025, 10:00 Comenta Compartir

Jugador histórico del club, presente en la plantilla que llegó a la primera semifinal de Copa del Rey y logró en 2012 el primer ascenso a Segunda, el ahora técnico interino del Mirandés destacó que su principal intervención fue «mejorar el ánimo» de la plantilla.

«Los jugadores son muy buenos y desde el club confiamos en ellos. La idea era reforzar esa confianza para que demostraran lo que han demostrado. Ha sido un partidazo del equipo y esta es la base para salir de esta situación», apuntó Antxon Muneta.

«Siento felicidad, al margen de los reconocimientos de la afición, por los que les doy las gracias, porque ha ganado el Mirandés. Veo al equipo comprometido y con ganas de revertir la situación. Lo han demostrado en el campo y han ganado en Mendi, que es algo que les refuerza un montón», indicó el preparador bilbaíno, que destacó que el grupo «necesitaba esta victoria».

«Ha sido un inicio de temporada muy duro. No podemos jugar en Anduva y los jugadores son conscientes de que la afición hace un esfuerzo por venir aquí y tenían ganas de darles una noche como esta, en la que han empezado perdiendo, pero han merecido ganar». recalcó.

