BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antxon Muneta. LaLiga

Antxon Muneta: «Los jugadores son muy buenos y desde el club confiamos en ellos»

El entrenadoro interino del CD Mirandés valoró positivamente la remontada al Sporting de Gijón

Alfredo Vicente. ADG

Vitoria

Sábado, 8 de noviembre 2025, 10:00

Comenta

Jugador histórico del club, presente en la plantilla que llegó a la primera semifinal de Copa del Rey y logró en 2012 el primer ascenso a Segunda, el ahora técnico interino del Mirandés destacó que su principal intervención fue «mejorar el ánimo» de la plantilla.

«Los jugadores son muy buenos y desde el club confiamos en ellos. La idea era reforzar esa confianza para que demostraran lo que han demostrado. Ha sido un partidazo del equipo y esta es la base para salir de esta situación», apuntó Antxon Muneta.

Noticias relacionadas

El Mirandés de Muneta rompe su mala dinámica en liga

El Mirandés de Muneta rompe su mala dinámica en liga

Jesús Galván, nuevo entrenador del CD Mirandés

Jesús Galván, nuevo entrenador del CD Mirandés

«Siento felicidad, al margen de los reconocimientos de la afición, por los que les doy las gracias, porque ha ganado el Mirandés. Veo al equipo comprometido y con ganas de revertir la situación. Lo han demostrado en el campo y han ganado en Mendi, que es algo que les refuerza un montón», indicó el preparador bilbaíno, que destacó que el grupo «necesitaba esta victoria».

«Ha sido un inicio de temporada muy duro. No podemos jugar en Anduva y los jugadores son conscientes de que la afición hace un esfuerzo por venir aquí y tenían ganas de darles una noche como esta, en la que han empezado perdiendo, pero han merecido ganar». recalcó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambios en la nueva campaña de bonos al consumo en Burgos: el pago será en tienda
  2. 2 El bar de un pueblo de Burgos que se alquila por 150 euros mensuales y calefacción y luz gratis
  3. 3 Herido tras ser atropellado por un turismo en Burgos
  4. 4 Dos accidentes en la BU-11 en apenas unas horas dejan dos mujeres heridas
  5. 5 Intoxicados dos guardias civiles de Burgos al intentar contener el incendio de una vivienda
  6. 6 Detenido por robar cinco veces en una estación de servicio de Miranda y hurtar una cesta de Navidad
  7. 7 La tapa de morcilla que une Burgos y los Andes triunfa en el concurso nacional
  8. 8 De Burgos a París en tren ultrarrápido: el plan europeo de alta velocidad
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 7 de noviembre
  10. 10 Burgos, la provincia de Castilla y León donde menos avanza la vacunación contra la gripe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Antxon Muneta: «Los jugadores son muy buenos y desde el club confiamos en ellos»

Antxon Muneta: «Los jugadores son muy buenos y desde el club confiamos en ellos»