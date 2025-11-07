BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Jesús Galván se hará cargo del Mirandés en sustitución de Fran Justo. BC

Jesús Galván, nuevo entrenador del CD Mirandés

El técnico sevillano se estrenará en el fútbol profesional de la mano del conjunto rojillo

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:47

Ha tardado más de lo esperado, pero el Mirandés ya tiene sustituto para Fran Justo, destituido días atrás. Según ha confirmado el club rojillo esta misma mañana, será Jesús Galván quien dirigirá al primer equipo hasta final de temporada.

El técnico sevillano llega procedente del propio filial del Sevilla, en cuya estructura ha desarrollado la práctica totalidad de su carrera como entrenador.

En los banquillos desde categorías inferiores, alternando como segundo entrenador del Sevilla Atlético en sus inicios, Jesús Galván comenzó en los banquillos en la temporada 2012-13, tras su carrera como futbolista.

En la campaña 2023-24, tras la marcha de Antonio Hidalgo a la SD Huesca, Jesús Galván se pone al frente del Sevilla Atlético con quien acaba campeón de Segunda Federación y asciende al filial sevillista. Tras la temporada pasada en 1ª RFEF y el inicio de esta, Jesús Galván da un paso más al frente de su carrera y dirigirá al CD Mirandés en la Liga Hypermotion.

