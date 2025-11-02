Fran Justo deja de ser el entrenador del CD Mirandés El club ha tomado la decisión tras una reunión esta misma mañana

Adrián Miguel Ruiz Burgos Domingo, 2 de noviembre 2025, 14:08

Fran Justo abandonará el banquillo del CD Mirandés. Así lo ha comunicado el club jabato esta misma mañana, pocas horas después de la derrota sufrida en los últimos minutos frente a la Cultural Leonesa. La decisión proviene de una reunión mantenida por el Consejo de Administración del Club celebrada hoy.

El gallego llegó para suplir la marcha de Alessio Lisci este verano tras haber conseguido llegar a la final de la fase de ascenso con el equipo de Miranda de Ebro. Sin embargo, tras 12 jornadas de liga y los cambios sufridos con respecto a la anterior plantilla, el Mirandés ocupa el penúltimo puesto en la tabla.

La institución ha aprovechado el comunicado para agradecer el trabajo y el esfuerzo de Justo al frente del banquillo jabato, además de desearle suerte y éxito para el futuro.