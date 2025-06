El Mirandés hace oficial la salida de Alessio Lisci

Adrián Miguel Ruiz Burgos Lunes, 23 de junio 2025, 12:04 Comenta Compartir

El CD Mirandés ha emitido esta mañana un comunicado en el que confirman la salida del entrenador italiano Alessio Lisci de la entidad. Después de cerrar la mejor temporada de la historia del club de Miranda de Ebro, Lisci se convertirá en el dirigente de Club Atlético Osasuna de cara a la próxima temporada.

El preparador italiano deja la institución jabata tras dos años de trabajo, en los que no solo cumplió con el objetivo de la salvación, si no que superó con creces las expectativas depositadas sobre él a pesar de las dificultades con las que contaba a nivel de plantilla. De hecho, bajo su mandato, el Mirandés ha ocupado durante más tiempo la posición de lider que cualquiera que marquen el descenso de categoría.

Por desgracia, el técnico deja Miranda tras quedarse a las puertas de cumplir el sueño del ascenso a la máxima categoría del fútbol español. En la rueda de prensa posterior al encuentro, Lisci ya dejaba una declaración que parecía una despedida, alegando que 'el Mirandés es muy grande y lo hemos demostrado, y será muy grande cuando no esté yo o cuando no esté Alfredo Merino'. Aunque no quiso confirmar en ese momento que era su último partido al mando del conjunto jabato, el técnico ha puesto fin a su etapa en Miranda de Ebro.

Por su parte, el Mirandés despide a su técnico en el comunicado agradeciéndole su trabajo. Además, le desean 'la mayor de las suertes en tu futuro profesional y personal'. Alegan que siempre formará parte de la historia del club.