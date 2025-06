Alessio Lisci: «Ambos hemos merecido ascender, pero no puede ser»

Manuel García Solano. ADG Oviedo Domingo, 22 de junio 2025, 10:52 Comenta Compartir

Alessio Lisci quiso «darle las gracias a toda Miranda y a los jugadores, que han hecho un partido increíble». «Es un orgullo haber entrenado esta temporada a este equipo. El Mirandés es muy grande y lo hemos demostrado», dijo el técnico romano.

«Queda el mal sabor de boca. Es una lástima. Es mejor que no hable. Es duro aceptar ciertas cosas todo el año y en el playoff. Así es el fútbol. Con tener ojos, sobra. No entiendo cómo funciona la entrada del VAR», apuntó el preparador del conjunto rojillo, visiblemente molesto con algunas decisiones arbitrales. «Es triste porque hemos merecido más cosas a lo largo del año. Y es triste porque hay situaciones difíciles de aceptar. Perderé más finales, pero me gustaría perderlas de otra forma», incidió Lisci.

«Lo hemos intentado todo el rato. Hemos estado muy bien. Fue un partido decidido por detalles futbolísticos y extrafutbolísticos. Al equipo no le puedo reprochar nada», añadió el adiestrador de la escuadra jabata.

«De antes del partido me quedo con la llegada que hemos hecho y con los mensajes de ánimo y orgullo», dijo el técnico romano, cuya imagen destacada del partido «podía ser una situación con Reina en el minuto 2, con el segundo gol, con la última del final, con siete u ocho situaciones que han pasado hoy». «Del final me quedo con el orgullo y con cierta felicidad porque ha ascendido un gran club en el que hay jugadores que he entrenado. Ambos hemos merecido ascender, pero no puede ser», indicó.

Por último, no quiso confirmar si fue su último partido en el conjunto rojillo: «La noticia tiene que ser el Mirandés, que es un equipo espectacular, y no yo».