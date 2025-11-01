BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imágen de archivo de Fran Justo, entrenador del CD Mirandés. CD Mirandes

Fran Justo: «De poco vale que el partido estuviera más para el 2-3»

El técnico del Mirandés se muestra serio tras la derrota en su visita a la Cultural Leonesa

Mateo Ferreiro / ADG

León

Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:53

«Hubo un tiempo para cada equipo. Cuando habíamos hecho lo más difícil, que era reponernos de ese arranque del partido en el que no estuvimos bien, nos llegó el gol. En la segunda parte ya estuvimos mejor y más ajustados en el campo. Fuimos capaces de empatar, el partido estaba donde queríamos y cerca del gol de la victoria. Incluso fuimos capaces de meterlo, pero en fuera de juego, y en ese último minuto nos llegó el 3-2 en una acción que no fuimos capaces de defender bien», expuso Fran Justo en su primer análisis de lo que fue la derrota de su equipo en el Reino de León.

Para el técnico ourensano «de poco vale que el partido estuviera más para el 2-3». «Las sensaciones y creerlo no valen, tienes que competir y ejecutarlo. Esto es fútbol profesional y se necesitan resultados y rendimiento», comentó el preparador del equipo jabato, que insistió en que el partido «caminó» hacia donde le interesaba al Mirandés.

«Justo o no justo, el resultado es el que es. Lo tenemos que aceptar. En el primer tiempo fueron mejores, en el segundo fuimos mejores que ellos y el fútbol va de hacer gol. El que tiene eficiencia y es eficaz obtiene resultados. Tenemos que seguir mejorando en las áreas. Por a, por b o por c nunca tenemos una eficiencia alta», destacó Fran Justo, que insistió en que «los jugadores tienen nivel» para salir de la situación actual.

