El Mirandés de Muneta rompe su mala dinámica en liga

Mario Lera. ADG Vitoria Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:55

El Mirandés logró un triunfo de fe y orgullo ante el Sporting en Mendizorroza gracias a un gol de Petit en el minuto 88. Carlos Fernández había igualado el tanto inicial de Duba de penalti en un duelo disputado bajo la lluvia y con un contexto especial, ya que el equipo jabato estuvo dirigido por Antxon Muneta, técnico interino, tras la destitución de Fran Justo. El conjunto rojillo rompió el gafe como local y pudo, por fin, festejar una victoria en Mendizorroza ante su afición y, de paso, poner fin a una racha aciaga de ocho jornadas sin ganar.

CD Mirandés Nikic; Martín Pascual, Postigo, Juan Gutiérrez; Tamarit, Bauzá, Thiago (Barea, min. 74), Aarón Martín (Álex Cardero, min. 63), Pablo Pérez; Alberto Marí (Petit, min. 74) y Carlos Fernández (Córdoba, min. 91). 2 - 1 Real Sporting de Gijón Rubén Yáñez; Guille, Pablo Vázquez (Caicedo, min. 89), Perrin, Diego Sánchez; Nacho Martín, Justin (Manu Rodríguez, min. 84), Álex Corredera, Cortés (Pablo García, min. 46); Duba y Gelabert (Amadou, min. 79). Árbitro Sánchez López (Comité murciano). Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores locales Juan Gutiérrez, Bauzá, Tiago y Álex Cardero, y a los visitantes Nacho Martín y Pablo Vázquez.

Goles 0-1 Duba, de penalti (min. 30). 1-1 Carlos Fernández (min. 52). 2-1 Petit (min. 88).

Campo Mendizorroza. 3.000 espectadores.

El partido arrancó con un primer aviso de Cortés para el cuadro asturiano, sin consecuencias. El Mirandés respondió con decisión: Bauzá se inventó una gran jugada por la banda derecha y sirvió un balón que Alberto Marí no logró concretar. Poco después, Pablo Pérez tuvo la oportunidad más clara con un cabezazo a bocajarro, a centro de Tamarit, que obligó a Rubén Yáñez a lucirse con una parada espectacular. El equipo rojillo transmitía peligro cada vez que pisaba el área.

Nikic también intervino para frenar un intento de Cortés, pero el duelo comenzó a equilibrarse con el paso de los minutos. El Sporting se asentó y empezó a dominar la posesión del esférico, aunque las ocasiones más claras seguían siendo de la escuadra jabata. Tamarit rozó el gol con un disparo de tres dedos que Rubén Yáñez desvió con una mano magistral a córner.

En el minuto 28 llegó el golpe para el conjunto rojillo. En un córner a favor del Sporting, el colegiado señaló penalti por un agarrón de Bauzá sobre Duba. El propio delantero hispano-belga asumió la responsabilidad y, aunque Nikic adivinó la dirección, el balón terminó en la red y supuso el 0-1. El conjunto asturiano incluso rozó el 0-2 antes del descanso, pero Duba no acertó a situar entre los tres palos un centro raso de Diego Sánchez. Los intentos de Carlos Fernández y Tamarit en el cierre del primer acto resultaron inocuos.

El propio Carlos Fernández avisó de cabeza nada más reanudarse el juego y, en el minuto 52, encontró el premio del gol. Alberto Marí aprovechó un despiste defensivo para asistir al delantero sevillano con un pase atrás y Carlos Fernández, con temple, pese a recibir la pelota de espaldas a portería, fusiló a Rubén Yáñez para devolver la igualdad al marcador. El tanto espoleó a los jugadores de Antxon Muneta, que, pese al desgaste, mantuvieron el empuje en la búsqueda del 2-1.

El Sporting tuvo una ocasión clarísima en un balón de Duba que se paseó por el área sin encontrar rematador. Tampoco Nacho Martín había acertado con la meta de Nikic. Pero el tramo final fue del conjunto rojillo, revitalizado con los cambios, lo contrario que el rival, que dio por bueno el 1-1. Con los jugadores extenuados, el Mirandés encontró el premio que tanto había buscado. Tras un saque de banda de Juan Gutiérrez, en una segunda acción el balón lo acabó cabeceando Martín Pascual y Petit cazó la pelota en el área pequeña para marcar el 2-1 definitivo y romper el mal fario que perseguía al Mirandés, que ya otea en el horizonte el derbi provincial ante el Burgos.