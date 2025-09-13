Fran Justo: «El 1-2 nos exaltó demasiado»

Alfredo Vicente. ADG Vitoria (Álava) Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:11 Comenta Compartir

El técnico del Mirandés, Fran Justo, valoró la derrota de su equipo y apuntó que este partido y su resultado tienen que servir al equipo para saber dónde está: «Tenemos que poner el foco en las cosas que hemos hecho mal ante un grandísimo rival, que es uno de los equipos que mejor ataca los espacios y que más cómodo está transitando, Nos ha hecho ponernos en el peor escenario posible. No pueden venir los tres primeros goles de situaciones en las que tenemos nosotros el balón y casi sin presión».

Sobre si los goles afectaron mucho al equipo, el preparador ourensano apuntó: «Estamos formándonos, con primeras experiencias formativas en el fútbol profesional y éste se el peaje que tenemos que pagar. El fútbol es un deporte de errores y muchas veces tienes que cometerlos para aprender. El segundo gol nos ha hecho mucho daño. Quedamos seis o siete minutos noqueados».

Parecía que había partido tras el tanto de Bauzá y Fran Justo estaba de acuerdo con la apreciación, pero matizó: «Con 1-2 nos pudimos meter en el partido, pero tenemos que aprender aún a gestionar las emociones. Igual que nos hizo daño el 0-2, el 1-2 nos exaltó demasiado para meternos en una alegría desmesurada que nos hizo acelerarnos de más. Hicimos lo más difícil y teníamos que jugar de otra manera y no igual que lo estábamos haciendo con el 0-2. Y con el 1-3 y con los cambios, el equipo estaba un poco roto, entre comillas».