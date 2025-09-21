BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Fran Justo, entrenador del CD Mirandés. LaLiga

Fran Justo: «Cada punto fuera de casa en esta categoría es oro»

Los jabatos lucharon para sumar puntos en Andorra

Esteve Bargalló. ADG

Andorra La Vella

Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:56

El entrenador ourensano destacó la relevancia del empate en Andorra, un escenario exigente por la altitud y el momento de forma del rival. «Cada punto fuera de casa en esta categoría es oro. Y creo que a los chicos les costó ajustarse al inicio del partido. La lástima es que tuvimos que encajar el gol para entender los saltos, los espacios y cómo estaban ellos posicionados», explicó.

Reconoció el preparador del conjunto jabato que, tras ese ajuste, el equipo creció: «Desde el minuto veinte conseguimos jugar mucho más en campo contrario y ahí llegó el empate. Incluso tuvimos alguna ocasión más, como un disparo de Pablo (López) que se fue muy cerca». En la segunda parte, las lesiones y los cambios obligados condicionaron la gestión del encuentro: «No nos permitieron refrescar tanto como queríamos en el último tercio, pero aun así competimos bien en bloque bajo».

Justo elogió la respuesta de los jugadores en el tramo final. «Con los cinco cambios, quedando unos 18 minutos más el añadido, el equipo empujó un poco más y tuvo sensación de poder transitar», dijo. «Ellos están en un gran momento y para puntuar aquí hay que hacer un muy buen partido», comentó.

Sobre la actuación del colegiado, evitó polémicas: «El árbitro estuvo a la altura. No hubo nada más que las interrupciones normales de un partido profesional. El añadido fue el mismo que en cualquier otro encuentro, también nos pasó en casa».

