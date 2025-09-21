El Mirandés sabe vivir sin el balón para volver a sumar

Ignasi Gual. ADG Andorra La Vella Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:49 Comenta Compartir

Después de haber sabido sufrir en un tramo inicial del partido en el que, pese a todo, recibió el castigo del gol anotado por el Andorra, el Mirandés se mantuvo de pie en un escenario complejo y rescató un punto gracias al gol de Carlos Fernández desde el punto de penalti, materializado cinco minutos después del 1-0.

A pesar de verse sometido sin el balón en gran parte del encuentro, el conjunto jabato supo competir para volver a la senda de los puntos tras el varapalo sufrido en la anterior jornada en casa ante el Deportivo.

FC Andorra Yaakobishvili; Carrique (Uzkudun, min. 84), Gael, Bomba, Martí Vilà; Domènech (Jastin, min. 55), Sergio Molina, Villahermosa (Álvaro Martín, min. 65); Olabarrieta, Lauti y Minsu. 1 - 1 CD Mirandés Nikic; Juan Gutiérrez, Martín Pascual, Córdoba (Pica, min. 46); Hugo Novoa (Postigo, min. 53), Thiago, Bauzá, Medrano; Pablo López (Aarón Martín, min. 80), Carlos Fernández (Petit, min. 80) y Varela (Salim, min. 69). Árbitro De Ena Wolf (Comité aragonés). Amonestó con cartulina amarilla a los jugadores locales Minsu y Martí Vilà y a los visitantes Medrano, Martín Pascual, Córdoba, Bauzá y Postigo.

Goles 1-0 Villahermosa (min. 21). 1-1 Carlos Fernández, de penalti (min. 26).

Incidencias Nou Estadi Encamp. 3.931 espectadores.

A pesar del último resultado negativo, Fran Justo apostó por mantener la estabilidad en el conjunto rojillo. El técnico ourensano apenas introdujo las novedades de Martín Pascual y Pablo López, quienes reemplazaron a Postigo y Barea, respectivamente. En los compases iniciales del choque, al Mirandés le tocó saber sufrir en los prolongados momentos sin el balón cerca de su propia portería.

Nikic tuvo que intervenir hasta en tres ocasiones en el primer cuarto de hora de juego, destacando la estirada realizada sobre el palo derecho ante el remate de Minsu a la altura del punto de penalti. Sin embargo, el empuje del Andorra tuvo su premio. El cuadro jabato no aprovechó la ventaja construida en la banda izquierda y dejó la ventana abierta para que Carrique diera un pase hacia la frontal del área que Villahermosa, llegando desde segunda línea, convirtió en gol con un disparo raso y cruzado.

Tras encajar el 1-0, la afición de la escuadra rojilla se volvió a temer lo peor, al enfrentarse a un Andorra que estaba demostrando su excelente capacidad para superar cualquier tipo de bloque defensivo. Sin embargo, los pupilos de Fran Justo no se atenazaron ante el poderío rival con el balón y replicaron con eficacia. Primero advirtió Pablo López con la ejecución de una falta lejana que iba directa a la base del larguero y que obligó al guardameta local a desviar el balón a córner.

Precisamente, en ese mismo saque de esquina el Mirandés fue capaz de provocar un penalti, forzado por Córdoba ante la dura entrada de Domènech, que Carlos Fernández, que ya suma tres goles en la actual temporada, transformó con éxito desde el punto fatídico. La diana del atacante sevillano apaciguó al Andorra e insufló confianza al elenco de Justo, que, en las botas de Pablo López y con un disparo de media distancia con la parte interior de su bota izquierda, se aproximó al 1-2.

En el segundo acto, el conjunto del Principado continuó siendo claro dominador de la posesión y controló el juego lo suficiente como para impedir el trazo de los contragolpes del Mirandés. Con bastante menos continuidad, el cuadro andorrano siguió generando situaciones de finalización en el último tercio de campo. Una de las ocasiones más claras de los pupilos de Ibai Gómez fue una diagonal interior de Olabarrieta que concluyó con un potente disparo que se estrelló en el palo izquierdo de la meta defendida por Nikic. El cancerbero montenegrino, que aún no ha podido dejar su portería a cero, también tuvo que salir de su zona de confort para achicar espacios ante un duelo mano a mano que Jastin, a pase de Minsu, erró de manera incomprensible en la definición, pues su tiro se marchó muy desviado pese a su buena situación.

El mencionado Jastin trató de redimirse con una notable acción técnica en la que desbordó con suma facilidad a Martín Pascual, pero el atacante local se topó con un Nikic que supo tapar adecuadamente el disparo dirigido al palo más cercano. Más allá de esa oportunidad que el portero montenegrino mantuvo bajo control, el Andorra, aunque embotelló al Mirandés cerca de su propia portería, se vio incapaz de superar a los pupilos de Fran Justo, que se hicieron muy fuertes en la defensa del área para sumar un valioso punto a domicilio.