Lisci: «Lo que tenemos que hacer es ganar» El entrenador del CD Mirandés insiste en focalizar a su equipo en el partido en Cartagena y no estar pendiente de la carambola que le podría dar el ascenso directo

Gabriel de la Iglesia Burgos Viernes, 30 de mayo 2025, 17:56

Tras el empate del pasado domingo en Anduva, se han disipado buena parte de las opciones de ascenso directo para el Mirandés, pero no todas. Una victoria en Cartagena, sumada al pinchazo de Elche y Real Oviedo, todavía podría poner a los jabatos en Primera División. Pero teniendo en cuenta que los rojillos no dependen de sí mismos, su oblgiación pasa exclusivamente por «ganar».

Ese es el mensaje que ha transmitido el técnico del Mirandés, Alesio Lisci, quien insiste en que el equipo debe «estar concentrado» en su partido. No en vano, «si estás pendiente de los demás, pero no cumples», no sirve de nada el esfuerzo.

En este sentido, Lisci ha asegurado que tras el partido frente al Almería, el Mirandés se ganó el derecho de «estar triste», porque los jugadores «hicieron todo lo necesario para ganar». Sin embargo, la plantilla se ha recuperado del golpe. «Hemos tenido que trabajar a nivel psicológico, pero tampoco mucho. Los jugadores me han sorprendido una vez más» y están listos para acabar la temporada con una victoria.

Una victoria que, aún en caso de no implicar un ascenso directo, se antojaría muy importante. No en vano, acabar en tercera posición implicaría un día más de descanso y jugar el partido de vuelta de la primera eliminatoria del play off en casa, con todo lo que ello supone.

Aparte de esta cuestión, Lisci ha recordado que hay otros «condicionantes», como la gestión de los seis apercibidos de la plantilla. Un condicionante que «iremos gestionando» sin perder de foco el objetivo, que es «ganar» al Cartagena, un equipo que además «está haciendo buenos partidos» a pesar de estar ya matemáticamente descendido.

Con todo, el técnico italiano también ha tenido palabras de agradecimiento a la afición, que protagonizará un significativo desplazamiento hasta tierras murcianas para apoyar al equipo en su última bala para el ascenso directo.

