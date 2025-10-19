Royston Drenthe, exjugador del Real Madrid, hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral

Óscar Bellot Madrid Domingo, 19 de octubre 2025, 19:31 | Actualizado 19:47h. Comenta Compartir

Royston Drenthe, exfutbolista neerlandés de 38 años que pasó por las filas de Real Madrid, Hércules y Real Murcia, entre otros equipos, tuvo que ser hospitalizado el viernes tras sufrir un derrame cerebral, según informó este domingo en redes sociales el FC Rebellen, un equipo de exjugadores profesionales de Bélgica con el que mataba el gusanillo quien en su día fuera considerado como una de las grandes promesas del fútbol europeo.

«El viernes pasado, Royston Drenthe sufrió un derrame cerebral. Drenthe está siendo atendido bien y está en buenas manos. El equipo y los involucrados esperan una recuperación sin problemas. La familia de Royston pide paz y privacidad durante este período, para que puedan brindarle el apoyo y el espacio que necesita para su recuperación», señala la nota que da cuenta del estado de salud de Drenthe y de la que se han hecho eco la agencia Reuters y el diario De Telegraaf.

Drenthe llegó en el verano de 2007 al Real Madrid, que desembolsó alrededor de 13,5 millones de euros por hacerse con los servicios de un lateral izquierdo procedente del Feyenoord que venía de deslumbrar en el Europeo sub-21 celebrado aquel mismo año, torneo en el que fue designado MVP. Su debut se produjo el 20 de agosto de 2007, durante la vuelta de la Supercopa de España que enfrentó al conjunto de Chamartín con el Sevilla. El neerlandés no pudo tener un estreno más impactante, puesto que selló un golazo desde fuera del área que no fue suficiente, sin embargo, para que el Real Madrid, por entonces dirigido por Bernd Schuster, levantase un trofeo que se fue para tierras hispalenses.

Pero aquella puesta de largo que despertó tantas expectativas fue apenas un espejismo en la carrera como madridista de un futbolista que no logró hacerse un sitio ni con el técnico alemán ni tampoco con Juande Ramos, Manuel Pellegrini y José Mourinho. Tanto es así que, tras tres temporadas vistiendo de blanco, Drenthe salía cedido al Hércules a finales de agosto de 2010.

Un juguete roto

Atrás quedaban 65 partidos con el Real Madrid en los que Drenthe registró cuatro goles y cinco asistencias pero, sobre todo, dejó numerosas noticias al hilo de su disipada vida social. Asiduo al banquillo con los diferentes entrenadores que fueron desfilando por la 'casa blanca' durante aquellos años, se hablaba más de sus salidas nocturnas que de sus méritos deportivos.

«He tenido noches bonitas con Guti... A menudo estábamos juntos con Wesley Sneijder, Robinho y Gonzalo Higuaín. Wesley y yo éramos uña y carne y podíamos cruzar la línea roja de vez en cuando. Y había veces en las que Higuaín se apuntaba», relataba hace unos años Drenthe sobre aquellas juergas que se corría en la noches madrileñas.

Tampoco logró levantar cabeza en el Hércules, donde mantuvo continuos problemas debido a su falta de disciplina y donde prosiguió una caída en picado que le hizo pasar por las filas de numerosos equipos sin ser capaz de asentarse en ninguno de ellos ni dar muestras de aquel tremendo potencial que había llevado al Real Madrid a poner los ojos en su figura.

Drenthe vistió las camisetas de Everton, Spartak Vladikavkaz, Sparta de Róterdam, Reading, Sheffield Wednesday, Erciyesspor, Alanya, Kozakken Boys, Real Murcia, Racing Mérida, Racing Murcia, Xerxes y Baniyas, dejando poca huella en todos esos clubes, hasta que en 2023 decidió colgar las botas como otro de esos juguetes rotos que deja el fútbol de vez en cuando. También trabajó como colaborador del programa deportivo 'El Chiringuito de Jugones'.

Temas

Real Madrid