Ferran chuta un penalti en el encuentro contra Georgia. EP

Ferran Torres, otro 'desconvocado' por lesión

Luis de la Fuente no llamará a nadie para sustituir al futbolista del Barcelona para el encuentro de este martes ante Bulgaria

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 10:44

Ferran Torres ya no está en la concentración de la selección española. El futbolista del Barcelona abandonó este lunes la Ciudad del Fútbol de Las Rozas después de acabar el encuentro contra Georgia con molestias musculares. Las pruebas realizadas al delantero reflejan una sobrecarga muscular, auqnue afortunadamente sin lesión anatómica asociada.

Con esta decisión, se mantiene la política de no correr riesgos y de priorizar la salud de los futbolistas, como dejó claro el seleccionador Luis de la Fuente cuando ofreció la lista para estos dos partidos de clasificación par ael Mundial 2026.

Ferran, que no tuvo su mejor encuentro el pasado sábado en el partido ante Georgia, donde falló un penalti, no está disponible para el encuentro contra Bulgaria de este martes en Valladolid. La idea de los servicios médicos es preservar el estado físico del futbolista. Esta baja se suma a las de Lamine Yamal y Dani Olmo, quienes también acudieron a la concentración y se marcharon antes de tiempo.

En principio, De la Fuente podría llamar a otro jugador, pero lo normal es que mantenga a los 23 convocados para disputar el choque de este martes ante Bulgaria. La presente concentración, que comenzó con la llamada y posterior baja de Lamine Yamal, está siendo afectada por los problemas físicos a pesar de ser el inicio de la temporada.

La baja de Ferran puede hacer que tengan más minutos ante Bulgaria algunos futbolistas que suelen tener menos protagonismo.

