Eurocopa | Clasificación Robert Moreno: «No hay una selección tan completa como España» El seleccionador nacional, Robert Moreno, durante su conferencia de prensa en Oslo. / EFE «Es importante gente que tenga gol, pero también con un perfil válido en el juego asociativo, como Rodrigo, Gerard Moreno o Mikel Oyarzabal», destaca el técnico de La Roja IGNACIO TYLKO Oslo Viernes, 11 octubre 2019, 19:59

«Yo estoy supercontento del grupo de jugadores que tenemos. No creo que en Europa haya una selección tan completa, en todas las líneas a tan alto nivel», aseguró este viernes Robert Moreno, que sigue «el criterio de ver lo que hacen los jugadores en cada momento» y, aunque no oculta que para confeccionar las convocatorias tiene en cuenta «el historial que hay detrás», intenta «ser justo» con los futbolistas que se encuentran más en forma. «Estoy contento de cómo nos están saliendo las cosas. Todavía no me he visto en las de perder y me estoy encontrando a gusto, aunque lo que realmente me gustaría es lograr la clasificación para la Europa ganando todos los partidos», reconoció el seleccionador nacional, a quien le gustaría que España repitiese este sábado contra Noruega un partido «parecido» al del pasado mes de marzo en Mestalla (2-1), «aunque siendo un poquito más efectivos de cara a portería».

Robert Moreno no sólo considera que «es importante gente que tenga gol, pero también con un perfil válido en el juego asociativo, como Rodrigo, Gerard (Moreno) o Mikel (Oyarzabal)», por lo que no descarta volver a alinear a dos puntas, como ocurrió frente a Rumanía (Rodrigo y Alcácer) «e incluso tener arriba tres posibles delanteros». «Es una situación que nos agrada y seguramente vamos a ir repitiendo», reconoció. En cualquier caso, Robert Moreno recordó que si España tiene el balón Noruega «va a poder dar pocas sorpresas, porque tendrá que defender».

«Noruega, al igual que Suecia, parece más un equipo que una selección», apuntó quien prefirió destacar el colectivo antes que individualides como Martin Odegaard. «Martin lo está haciendo muy bien, pero por encima de él destacaría al entrenador noruego, que ha creado una identidad en el equipo, que juega de memoria y tiene muchos jugadores destacables. Martin lo está haciendo increíble, ha dado un salto de calidad en su equipo y lo está haciendo bien en la selección, pero hay que hablar colectivamente», insistió. «Ha tenido una progresión. Antes salía en la derecha y ahora está de mediapunta y está dando un alto nivel en la Real, pero la idea global de juego de Noruega cambia poca cosa», añadió.

Respecto a Sergio Ramos y la intención del central sevillano de estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, Robert Moreno reconoció que no ha hablado de ello con el defensa del Real Madrid, pero subrayó que «eso define su afán, su ambición y su motivación para sumar a su carrera». «Estoy seguro de que va a mantener ese nivel y cuando llegue el momento Luis de la Fuente (seleccionador sub-21) tendrá que decidir a quién quiere llevar a las Olimpiadas», zanjó.

También admitió que no ha hablado con la Federación Española de Fútbol (FEF) sobre una renovación una vez conseguida la clasificación matemática para la Eurocopa. «No había pensado ni en ello. Estamos centrados en conseguir los 30 puntos. No hemos hablado ni espero que me hablen próximamente», respondió el técnico de La Roja cuando se le preguntó por su continuidad.