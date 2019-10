Eurocopa I Clasificación Kepa, sobre la portería: «El debate es bueno» El guardameta del Chelsea asume con normalidad la competencia con De Gea por la titularidad IGNACIO TYLKO Madrid Viernes, 11 octubre 2019, 19:12

Kepa Arrizabalaga es un hombre calmado. Pese al debate abierto alrededor de la portería en la selección española, el guardameta del Chelsea asume con normalidad la competencia con David de Gea por la titularidad bajo palos: «Siempre que sea un debate meramente futbolístico y que dos futbolistas estén a gran nivel yo creo que es bueno. El beneficiado es la selección y para elegir eso está el entrenador».

«Mi objetivo como el de todos los jugadores que estamos aquí es jugar. Todos queremos estar en el once, estoy con confianza, quiero ayudar al equipo y si mañana el míster decide que soy uno de los once elegidos el objetivo será que ganemos, que no será fácil», explicó sobre su momento actual con la selección.

«Al final cada portero y cada persona somos distintos. Tienes que confiar en ti mismo y trabajar. Preparas y visualizas momentos como estos y es un orgullo jugar y poder ayudar a la selección», añadió en relación a las rotaciones en la portería.

Acostumbrados ya a un fútbol con VAR, los partidos de clasificación para la Eurocopa están suponiendo una suerte de regreso al pasado en este sentido, pues no hay videoarbiraje. «Nunca se va a saber si es mejor jugar con VAR o no. Yo considero que debería haberlo en un partido de clasificación para la Eurocopa pero nos adaptaremos a ello», opinó Kepa.

El vasco es hoy un portero mucho más completo, curtido por la exigencia de la Premier League inglesa. «He madurado como persona y como portero. En la Premier me he tenido que adaptar a otra forma de jugar respecto a lo que teníamos en el Athletic. Estoy en un etapa de crecimiento, soy joven y tengo que trabajar todavía», señaló.

«Era bastante pequeño cuando sucedió eso», respondió cuando se le preguntó por aquel partido en el que José Francisco Molina actuó como jugador de campo, ya que se le vio acertado en el lanzamiento de faltas durante algún entrenamiento.