Pablo Acha: «si quieres ir a los Juegos Olímpicos, dedica toda tu vida» Imagen de Pablo Acha en una competición de tiro con arco / BC Con 23 años, el burgalés Pablo Acha ha conseguido la plaza para España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ALBA HERRERO Buergos Domingo, 28 julio 2019, 09:01

Lo que empezó siendo una afición para Pablo Acha, le llevará a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Este deportista burgalés ya ha competido en europeos y mundiales y hace un par de meses consiguió un bronce en Minsk que le daba la plaza para los Juegos. A partir del mes de noviembre comenzará los preparatorios. Esfuerzo y decicación han sido los ingredientes que han llevado a Pablo a conseguir uno de los mayores objetivos para cualquier deportista.

-¿Cómo fueron los comienzos en el tiro con arco?

-Empecé con 8 años. Mi tío era el presidente del Club de Arco Cid y mi hermano ya jugaba. Al principio era como un afición pero luego ya poco a poco me fui compromentiendo más con este deporte. Luego entré en el equipo nacional y ahora mi objetivo más inmediato es ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

-¿Cómo es tu día a día?

-Nos levantamos a las 6:45, desayunamos y sobre las 7:30-8:00 bajamos a entrenar hasta la 13:00. Hacemos un parón para comer de 13:00 a 15:00. A las 18:30 tenemos el entrenamiento físico hasta las 21:00 y después nos vamos a cenar. Casi no me queda nada de tiempo libre.

-¿Cuál ha sido mayor reconocimiento para ti?

-La medalla de bronce por equipos mixtos que gané en Antalya, Turquía. Es todo un logro conseguir un bronce en un mundial. Además fue mi primera salida internacional.

-Cuando empezaste, ¿pensabas que iba a llegar donde estar ahora?

-Al principio era un pasatiempo, lo hacía por divertirme y estar con mi hermano. Además del tiro con arco también hacía otras actividades, pero la que más me llamaba la atención esta. Fui dedicándome a esto poco a poco. Los primeros objetivos eran ir al campeonato de Castilla y León y ganarlo, ir al campeonato de España y ganarlo, ir a un europeo junior, ir al mundial y así poco a poco. Cada vez que te pones un objetivo tienes que ir aumentando las horas de entrenamiento y sobre todo, la implicación en el deporte. Pasé de entrenar 2 días a la semana a entrenar 6. ¿Quieres ir a los juegos olímpicos? Dedícate ya toda tu vida.

-¿A cuántos países has viajado?

-Hemos viajado a un montón de sitios. Lo que más me gusta de ir a otros países es conocer la forma de pensar de cada lugar. Es totalmente diferente. Luego te das cuanta que en el país en el que vivimos se vive muy bien. México, Colombia, China, Turquía, Bielorrusia o Alemania son algunos de los países que he vistitado. En Corea por ejemplo, el tiro con arco es el deporte estrella, alli somos hasta famosos.

-¿Cómo conseguiste la plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

-La plaza no es específicamente para mi, es de España, pero hasta febrero nos vamos a jugar esa plaza. El primero que quede en los clasificatorios es quien se lleva esa plaza. Desde noviembre, diciembre, enero y febrero se celebran en Madrid en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid los c. La plaza para los clasificatorios la conseguí en los Juegos Europeos en Minsk.

«Veo factible conseguir una medalla por equipos»

-¿Ves factible conseguir esa plaza que ya tienes para ir a los Juegos?

-Yo lo veo totalmente factible. Ya no a nivel individual si no ya a nivel de equipo. Es una oportunidad de meter al equipo en los juegos y es el principal objetivo. Al final ir tu solo a los juegos no es tan motivante como ir con todo el equipo. Incluso veo factible conseguir una medalla por equipos. Se han clasificado 8 equipos y ahora faltan por clasificarse 3 y luego hay una plaza de solidaridad olímpica que se la dan a países subdesarrollados.

-¿A quién te llevarías a los Juegos Olímpicos?

-A toda la familia. Iremos todo el equipo.

-¿Cómo fue la reacción de tu familia al enterarse de que ibas a ir a los Juegos?

-Empezaron a preparar todo desde el primer momento porque hay que ir sí o sí.

-¿Cómo enfrentas el verano?

-Ha sido muy difícil porque todas las competiciones han estado comprimidas en 3-4 meses. El año pasado acabé la temporada en noviembre pero este año, afortunadamente, hemos terminado en junio. Lo bueno de este verano es que después de tres años, voy a tener un agosto más 'light'. Yo creo que para la cabeza va a estar muy bien porque como llevamos todo el año con mucha presión por la plaza, pues ahora toca descansar. Ahora toca centrarme también en los amigos y familia. Sigo entrenando pero de otra manera, lo que hago ahora es disfrutar del tiro con arco, no perder el volumen y hacer un poco de físico.

-¿Dónde estas entrenando ahora?

-Nos han dejado una pista de fútbol en Villatoro para hacer tiro. Entreno solo aunque, a veces, compañeros del club de tiro vienen a entrenar conmigo.

«Entreno seis días a la semana. Al final, esto es como un trabajo»

¿Cuánto entrenas a la semana?

-Yo de normal entreno 6 días a la semana mañana y tarde. Al final es como un trabajo.

-¿Cómo compaginas el tiro con arco con la familia y amigos?

-Cuando descanso lo que suelo hacer es venir a Burgos, que es casi nunca, o bien vienen a verme a Madrid mis amigos o mi novia.

-¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando vienes a Burgos?

Lo que me encanta es la comida, salir con amigos y ver a gente que hace tiempo que no veo.

-¿En qué piensas en el momento en el que estás tirando con el arco?

-La psicóloga que tenemos nos enseña a respirar de una forma. A mi cerebro le estoy dando órdenes sin estar encima porque cuando quieres hacer una cosa conscientemente no te sale del todo natural. Por ejemplo: cuando tu comes no estas pensando en que tienes que levantar el brazo. Yo a través de la respiración hago que sea muy natural el tiro y el cerebro cada vez lo hace de forma más automática. Es importante el cómo pero que siempre sea igual.

-¿Tienes alguna manía cada vez que compites?

-La forma de sacar la flecha. Siempre me tengo que poner bien la dactilera o que siempre miro a ver si esta bien puesta la parte del arco. No tengo ninguna manía rara.

«No porque seamos tiro con arco seamos menos»

-¿Cuál son las becas o subveciones que tienes como deportista de élite?

-Yo ahora estoy en el Plan Ado (Asociación Deportes Olímpicos) que son empresas como Danone o Nesquik que dan un dinero al estado y con ese dinero nos patrocinan a nosotros. Dependiendo de los resultados que obtengas ganas más o menos dinero. Al final te da para vivir.

-¿Crees que el Estado o la Federación debería daros más ayudas?

-No es que nos tenga que dar más dinero sino la diferencia es que lo que nos dan no es una beca sino un premio por los resultados. Si yo quedo campeón de Europa, me dan tanto dinero, pero si yo no quedo campeón de Europa, no me dan nada. Yo creo que sería mucho más justo si apostaran nosotros y nos proporcionaran un sueldo al mes.

El 1% de los derechos de imagen de la Selección Española de Fútbol va destinado a todos los deportes minoritarios. Al final todo esto son ayudas y son gracias a la Federación. No porque seamos tiro con arco seamos menos. En España nos hace falta dar el salto pero poco a poco esto irá mejorando.

-¿Cómo funciona el Plan de Crowfounding?

-La empresa Patrocínalos se dedica a ayudar a los deportistas a cumplir su sueño. Ellos se pusieron en contacto conmigo. Te dan dinero que han recibido de empresas pero tú tienes que dar algo a cambio. A mi me parece lo lógico y una buena idea. Creo que es muy beneficioso este intercambio, tanto para el deportista como para la empresa. Lo que yo puedo aportar son dar charlas o realizar actividades para empleados de las diferentes empresas patrocinadoras.

Ellos se ponen en contacto cuando ya tienes posibilidades de ir a los Juegos y ven que necesitas un pequeño impulso. Al final todos los campeonatos de España me los pago yo. Son muchas salidas.