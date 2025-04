Piastri achucha a Norris en el foso de cocodrilos de Arabia El australiano se queda a menos de una décima de su compañero y le vuelve a demostrar que es un firme candidato a arrebatarle el liderato… si consigue no chocarse

El régimen de Arabia Saudí ha conseguido que su circuito, además de servir de altavoz para blanquear las infamias que cometen, sea uno de los más divertidos del calendario. La mejor prueba la dejaron los entrenamientos libres de este viernes, que dejaron varias víctimas en los muros. El último, pero no el único, fue Yuki Tsunoda, cuyo aterrizaje en Red Bull está siendo más que complicado y que deja bien claro que aquí no le va a servir ir sobreconduciendo como casi siempre.

Para triunfar en Yeda van a tener que dominar varios factores. Primero, la propia rapidez que conlleva este trazado. El circuito saudí es uno de los que permite alcanzar mayor punta del calendario, lo que implica que deben tener una gestión perfecta de los frenos para no sobrecalentarlos en los puntos críticos. De manera consecuente, deben saber cómo ir bien en zonas de curvas rápidas, algo que puede suponer una ventaja extra para los pilotos con más reflejos… ya que de lo contrario los muros están demasiado cerca.

Prácticamente ninguno de los 20 pilotos esquivaron, al menos, un ligero roce con los exteriores, con Tsunoda como el más afectado de los segundos libres y Bortoleto con el Sauber de los primeros. El japonés se estrelló con violencia después de romper el palier delantero izquierdo cuando intentó apurar demasiado el interior, pero otros de ellos sin llegar a tal límite sí dejaron tocado su coche: Antonelli con el Mercedes, Gasly —sorprendentemente competitivo este viernes, se llevó los primeros libres— con el Alpine, el propio Max Verstappen…

Los que no erraron —no demasiado— fueron los hombres de McLaren. El mejor crono se lo llevó un Lando Norris al que ya no le llega el aire de lo que está aprentándole Oscar Piastri. El australiano está dejando pequeños destellos de ilusión toda vez que se siente capaz de arrebatarle la condición de jefe de filas al británico. Tal fue así que obligó a Norris a dar una vuelta rápida más de lo previsto para que la diferencia entre ambos fuera mayor de las apenas seis centésimas que llegó a tener solo de margen. Piastri, que sigue sin ser uno de los más carismáticos de la parrilla ni mucho menos, está empezando a ganar enteros en las quinielas de cada carrera. Mientras Norris siga comandando la general y, sobre todo, siendo más rápido que Piastri, en McLaren no tendrán un problema… que es justo lo que Piastri quiere causarles. Arabia Saudí es una piedra de toque perfecta, ya que aquí un error se paga: buen examen para el carácter de un Norris que, además, tendrá que vigilar de cerca a Max Verstappen, consciente de que aún tiene mucho que decir en este Mundial del que algunos le están intentando apear antes de tiempo.

Sainz arriba, Alonso muy abajo

Entre los que sobrevivieron, y lo hicieron bien, estuvo Carlos Sainz. El madrileño tiene muchas ganas de resarcirse tras lo ocurrido en Baréin hace unos días, no porque fuera culpa suya —no del todo— sino porque marcó un gran quinto tiempo que le permite ser optimista. De momento Alex Albon le está barriendo sin paliativos y Sainz, con solo un punto, tiene claro que deberá arriesgar más en los circuitos donde puedan pasar cosas: aquí, en Arabia, es más probable que obtenga un buen resultado si consigue sobrevivir.

El otro español en parrilla, en cambio, no está para muchas alegrías. Fernando Alonso no pudo pasar de un más que mejorable decimoquinto puesto, detrás del defenestrado Liam Lawson y delante del prometedor novato Ollie Bearman. Tal es la situación de Aston Martin que, de salir así el domingo, es más probable que puntuara el inglés de Haas que el español, ya que el joven canterano de Ferrari ha sumado en todos los circuitos donde ha corrido en una carrera en seco.

Alonso se encuentra en un fin de semana en el que quiere reivindicarse, porque ya ha sentido la presión de la rumorología en sus carnes. En la previa de este fin de semana tuvo que recordar que tiene contrato y que, pese a que Aston Martin tantee a Max Verstappen, él sigue siendo piloto del equipo verde. Tiene que demostrar que sigue siendo el que era y no el 'viejo' que desde la Pérfida Albion están intentando inculcar en el imaginario colectivo de los fans.

