Piastri presiona a Hamilton y saldrá primero en Catar El australiano no da su brazo a torcer y sigue su fin de semana perfecto en Losail, donde el británico partirá segundo y Verstappen, tercero

David Sánchez de Castro Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:21

El australiano Oscar Piastri sigue empeñado en recuperar las prestaciones que alcanzó hace unos meses y no dar su brazo a torcer en la apasionante lucha por alcanzar el título Mundial de Fórmula 1 y donde el gran favorito sigue siendo el británico Lando Norris.

Tras vencer en la carrera al sprint, Piastri se impuso también en la clasificación del Gran Premio de Catar y partirá el primero desde la parrilla de salida en la carrera que se disputa este domingo en el trazado de Losail. Norris terminó segundo, mientras que Marx Verstappén, el tercero en la apasionante pugna por el campeonato, firmó el tercer mejor tiempo.

Por su parte, los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz cumplieron el objetivo de pasar a la Q3, donde ya poco pudieron hacer para mejorar los cronos de los favoritos en este penúltimo Gran Premio de la temporada que se cerrará el próximo fin de semana.