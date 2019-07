GP de Alemania Sainz: «El podio se nos ha escapado» Carlos Sainz en su monoplaza. / Efe El piloto español se quedó muy cerca de meterse en el cajón durante la caótica carrera en Hockenheim DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Madrid Domingo, 28 julio 2019, 20:57

Carlos Sainz fue uno de los pilotos que rozó la gloria en el Gran Premio de Alemania. Acertó en la decisión de cuándo quedarse con neumáticos de seco y cuándo con los intermedios, como Daniil Kyvat que acabó tercero y Lance Stroll, cuarto. Sin embargo, a Sainz, que normalmente está por delante de ambos, le costó muy caro un trompo que le hizo perder mucho tiempo.

No fue una decisión sencilla. «Quizás el quinto con sabor más agridulce de mi carrera, porque ese podio se nos ha escapado. Los que no tenían nada que perder, que eran los que iban últimos, han puesto el 'slick', cuando yo pedía por la radio que igual era el momento de ponerlo. Íbamos quintos en ese momento, entonces había mucho que perder si ponías el 'slick' y fallabas en ese último 'safety car', quedas como un tonto. El 'feeling' me decía de ponerlo, otro 'feeling' me decía que no. Si lo hubiésemos puesto era un podio seguro, pero el caso es que hemos tomado todas las decisiones correctas en todos los momentos», analizaba después de la carrera.

Esas decisiones le fueron propicias en todo momento y, sobre todo, el rendimiento de McLaren estuvo a muy alto nivel de prestaciones. «Me he visto bien, luchando de tú a tú con el Ferrari y el Mercedes, en condiciones mixtas», se alegraba.

Sainz ya ejerce de líder y eso se nota. «Ser el único coche que ha parado a poner el intermedio y no el 'slick', cuando estaba para intermedio, nos ha dado mucho. Esa ha sido decisión personal mía», presumió el joven español.