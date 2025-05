Álex Márquez quiere resistir en Le Mans

Jesús Gutiérrez Jueves, 8 de mayo 2025, 19:05 Comenta Compartir

El circuito de Le Mans acoge la sexta cita de la temporada en el Mundial de MotoGP. En el Templo de la Resistencia, escenario de la mítica carrera de 24 horas, dos hermanos se disputan el título de la clase reina del motociclismo con permiso del italiano Pecco Bagnaia. Y es que Álex y Marc Márquez llegan al trazado francés separados tan solo por un punto, tras la histórica victoria del pequeño de la saga en el circuito de Jerez hace un par de semanas.

Aquel triunfo tuvo como recompensa el liderato de la general, que ya había disfrutado tras la tercera prueba de la temporada en Austin. Entonces no pudo retenerlo por la superioridad de su hermano en la siguiente cita de Catar. Ahora que ya sabe lo que es llegar líder a un evento, tratará de resistir al menos en esa privilegiada posición: «Ya se ha visto que es importante acabar carreras y ser constante. Creo que la victoria no tiene que volvernos locos. No tenemos que cambiar nuestro enfoque a las carreras. El objetivo es el mismo y no es hacer segundo detrás de Marc, sino dar tu máximo y, si tienes oportunidad de ganar, ganar». Como líder de MotoGP, Álex Márquez presidió este jueves la rueda de prensa en el circuito de Le Mans, escoltado por el piloto local Fabio Quartararo y Maverick Viñales.

No estuvo en ese evento oficial su hermano Marc, que ya había hablado antes con los medios entonando el 'mea culpa' por su segundo error en una carrera esta temporada: «Es el año que estoy cometiendo menos errores, pero dos de ellos han sido graves porque fueron en domingo y son los que más cuentan. Eso es lo que tengo que evitar». Y es que, la única razón por la que Marc Márquez no es líder destacado del campeonato son las dos caídas en Austin y en Jerez. El resto de las pruebas que ha disputado y acabado, entre carreras al sprint y largas, las ha ganado todas. Así que el primer objetivo de este fin de semana en Francia será no cometer errores.

Duelo a tres

Hace un año la carrera de Le Mans fue de las más recordadas y decisivas del año, ya que se vivió una batalla a tres bandas entre Jorge Martín, Pecco Bagnaia y Marc Márquez, de la que salió victorioso el añorado vigente campeón de MotoGP, que a día de hoy sigue convaleciente de sus múltiples fracturas costales. Aunque lo más espectacular fue cómo Marc le robó la cartera a su actual compañero de equipo con un adelantamiento imposible en la última vuelta. «El año pasado aprendí que en la última vuelta, en la curva 9, tengo que frenar un poco más fuerte», rememoraba el italiano cuando le preguntaban este jueves por aquel adelantamiento. A pesar de que no acaba de encontrarse cómodo con su Ducati, Bagnaia se mantiene tercero en la general a 20 puntos del líder.

Se prevé un nuevo duelo a tres, como viene siendo habitual esta temporada, pero con Álex Márquez en el papel de Jorge Martín. Y como también es tradición en Le Mans, con una meteorología cambiante que siempre entra en escena. Este fin de semana será también una buena vara de medir para el ídolo local, Fabio Quartararo y su Yamaha, que vienen de hacer un segundo puesto en Jerez y que querrán demostrar que aquel podio no fue flor de un día. También para el otro piloto francés de la categoría, Johann Zarco, que actualmente es el mejor piloto Honda en la clasificación.

Otro con una clara tendencia alcista es Maverick Viñales, que subió al podio el domingo de Catar (aunque más tarde sería sancionado por exceder la presión mínima del neumático) e hizo cuarto en Jerez. El de Roses ya sabe lo que es ganar en Le Mans con una MotoGP y buscará la primera victoria de su vida con KTM. En el lado opuesto, Pedro Acosta tratará de darle la vuelta a un complicado inicio de campeonato. Tras la cita de Jerez, el murciano pasó por el quirófano para operarse de síndrome compartimental en su brazo derecho, una dolencia habitual en los pilotos y que llevaba padeciendo desde el arranque de la temporada. «No quiero ponerlo como excusa, pero seguramente me ha restado posiciones porque empezaba bien las carreras, pero llegaba un momento en que me tenía que coger la mano y ponerla en el sitio para frenar», explicaba el piloto de Mazarrón, que correrá este fin de semana con la cicatriz muy fresca y los puntos en su antebrazo.

En las categorías pequeñas los españoles intentarán mantener su dominio. En Moto2, Manu González y Arón Canet lideran la categoría intermedia con siete puntos de ventaja para el primero. Mientras que en Moto3, José Antonio Rueda y Ángel Piqueras se han repartido las cinco victorias hasta la fecha, separados ambos en la clasificación por solo cuatro puntos.

