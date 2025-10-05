Resurge el voleibol femenino en Burgos y conquista los Juegos Escolares Los chicos se decantan por el fútbol sala y el baloncesto. Burgos es la provincia más participativa en el ámbito de Castilla y León y la que más alta ratio alcanza

Julio César Rico Burgos Domingo, 5 de octubre 2025, 09:43 Comenta Compartir

El voleibol es uno de esos deportes que había caído en el olvido en las últimas décadas en Burgos. Sin embargo, este deporte en el ámbito femenino está resurgiendo en la ciudad. Es una de las disciplinas deportivas que más jóvenes burgalesas eligen en el deporte escolar. Esa es una de las conclusiones que se extraen del número de deportistas en edad escolar.

La cifra asciende nada menos que a 1800 niñas y jóvenes pertenecientes a los colegios de la ciudad. Las que practican voleibol. Una disciplina que además va en aumento. Así lo señala la concejala de deportes del Ayuntamiento de Burgos, Carolina Álvarez.

Historia dorada del voleibol femenino

Esta disciplina del voleibol, sobre todo en el ámbito femenino, vivió su época dorada en Burgos a principios de este siglo XX y a finales del anterior. La cantera del Diego Porcelos nutrió el primer equipo femenino de la ciudad que jugó en súper división y llegó también a competir en Europa por el título continental. Con la falta de patrocinadores y la pérdida de interés, este deporte prácticamente desapareció y quedó relegada a algunas alumnas de la Universidad de Burgos.

Auge actual pese a dificultades

Llama la atención el auge del voleibol femenino cuando la ciudad ha perdido esta disciplina en los últimos años. Es más, según explicaba Álvarez, la delegación burgalesa ha desaparecido y ahora depende de Castilla y León y del delegado de Valladolid. Sin embargo, la demanda existe.

Los chicos, sin embargo, se cantan más por el fútbol sala y por el baloncesto. Las tres disciplinas son las que ocupan la mayor parte de las inscripciones. Álvarez ha recordado que los juegos escolares se clasifican en seis categorías según las edades de los participantes, comenzando entre los cinco años con prebenjamín y terminando en los juveniles con 18 o 19 años. Ha subrayado que en estos juegos prima «la participación y el divertimento» de todos los escolares por encima de lo que es puramente la competición. Por eso se pretende favorecer «la participación para todos los centros escolares».

Actividades gratuitas y presupuesto

Son actividades gratuitas para los usuarios y se realiza y en horario no lectivo. Se sufragan con una partida presupuestaria total de 147.268 euros, de los que 113.613 los aporta la Junta de Castilla y León y 33.655 los pone el Ayuntamiento de Burgos. Un dinero que se destina a los costes de arbitrajes, material de oficina o transportes, publicidad, primas de seguro y premios, tanto para las fases locales como provinciales o regionales. Para los juegos escolares de la fase local, el Ayuntamiento va a aportar un total de 17 instalaciones para su realización.

Burgos lidera la participación escolar

La concejala de Deportes ha subrayado que la ciudad de Burgos aporta «la mayor ratio de participación de toda Castilla y León» respecto al número total de escolares. La campaña pasada participaron 8.000 escolares. Ya se han abierto las fases de inscripción para la actual. Estos juegos escolares se desarrollan entre los meses de octubre y de mayo y abarcan 28 modalidades. Este año «se ha incorporado» el bolo burgalés entre los deportes a realizar por los escolares.

El resto de las disciplinas son: ajedrez, atletismo en pista, bádminton, baloncesto, balonmano, bicicleta de montaña, campo a través, escalada, esgrima, frontenis, fútbol sala, gimnasia rítmica, natación, orientación en la naturaleza, pádel, patinaje artístico, pelota a mano, squash, tenis, tenis de mesa y trail, salvamento y socorrismo y voleibol