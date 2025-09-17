España se enfrentará a la República Checa en la Copa Davis

Enric Gardiner Madrid Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:12 Comenta Compartir

España se medirá a la República Checa en los cuartos de final de la Copa Davis y evitará a la Italia de Jannik Sinner hasta una hipotética final. En el sorteo realizado este miércoles en Bolonia (Italia), sede del torneo que se disputará del 18 al 23 de noviembre de este año, Feliciano López, director de las Finales, fue la mano inocente encargada de sellar el destino de España.

No dio mala suerte el toledano, que emparejó a los hombres de David Ferrer con la República Checa, cuarta cabeza de serie, y con una hipotética semifinal ante Argentina o Alemania. De este modo, en el otro lado del cuadro quedan Italia contra Austria y Bélgica frente a Francia.

España cerró su billete a esta fase final con una espectacular remontada ante Dinamarca, que llegó al segundo día de competición con un 0-2 a favor que España nunca había levantado en su historia. Sin embargo, los triunfos de Pedro Martínez y Jaume Munar en el dobles, de Martínez en el individuales y de Pablo Carreño en el punto definitivo permitieron a España volver por segundo año consecutivo a estas Finales, que se disputarán en Bolonia, la casa del campeón.

La República Checa se ganó el derecho a jugar estos cuartos de final tras vencer a Estados Unidos por 3-2 fuera de casa. Los checos tienen cuatro tenistas en el top 100 y sus mejores armas son Jiri Lehecka (16) y Jakub Mensik (17), además de Tomas Machac (22). Estos tres tenistas se encargan de los partidos individuales y también del dobles.

El sorteo fue amable para España sobre todo si se tiene en cuenta que a última hora la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) decidió actualizar los rankings, quitando el derecho a ser cabeza de serie a España en favor de los propios checos.

Ferrer tendrá un gran dilema de cara a noviembre, cuando se dispute el torneo, porque ha sido la unidad B de España la que ha sacado adelante las dos eliminatorias necesarias para estar aquí. Fueron Roberto Carballés, Jaume Munar y Pedro Martínez los que batieron a Suiza a domicilio en febrero y repitieron estos tres, más Pablo Carreño, para remontar a Dinamarca el pasado fin de semana en Marbella. Se espera que para noviembre estén disponibles Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y Marcel Granollers. Los tres tuvieron que darse de baja del cruce ante Dinamarca por diversas lesiones.