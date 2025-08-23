BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un corredor de la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero en una caída masiva
Jessica Bouzas. Efe
US Open

Bouzas, a seguir creciendo en el US Open

La de Pontevedra suma cinco Grand Slam consecutivos ganando al menos un partido y en Wimbledon alcanzó los octavos de final por primera vez en su carrera

Enric Gardiner

Sábado, 23 de agosto 2025, 16:27

Jessica Bouzas se ha acostumbrado en los últimos tiempos a romper barreras en cada torneo que juega. La de Vilagarcía de Arousa llega a un Grand Slam dentro de las cincuenta mejores del mundo por primera vez en su carrera y después de que en Wimbledon hiciera su debut en unos octavos de final.

La vida le sonríe a una tenista que ha trabajado mucho y de manera muy constante para ganarse el derecho a estar entre las mejores y, como ha dicho ella en más de una ocasión, a no venir a estos torneos por venir, sino a hacerlo bien.

Tras cinco Grand Slams consecutivos ganando al menos un partido -y alcanzando en cuatro de ellos la tercera ronda-, el sorteo ha sido caprichoso y le ha enfrentado en primera ronda a un 'coco', la croata Donna Vekic, semifinalista en Wimbledon y medalla de plata en los Juegos del año pasado.

El único choque entre ambas se lo llevó Vekic en un torneo en Tenerifa hace cuatro años.

La de Pontevedra es la mejor opción del tenis español de hacerlo bien en Nueva York después de que Paula Badosa, cuartofinalista el año pasado, se haya tenido que bajar del torneo. La catalana, que no compite desde Wimbledon, ha lidiado, además de con su lesión crónica de espalda, con un problema en el psoas desde la gira de hierba.

Con los puntos que perderá al no presentarse y no poder defender los cuartos de final, Badosa saldrá de las veinte primeras del ránking al término del torneo en Nueva York.

Además de Bouzas, en el cuadro femenino estará Nuria Párrizas, que debutará ante Polina Kudermetova y de ganar el duelo a la rusa se podría medir en segunda ronda a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka. También estará Cristina Bucsa, que se enfrentará a la jugadora de la previa Claire Liu.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de Burgos en un aparatoso accidente en la AP-68, en Haro
  2. 2 La Lotería Nacional deja un primer premio en Burgos
  3. 3 Nuevo conflicto eólico en Burgos: un pueblo se planta para salvar al milano real y su patrimonio
  4. 4 La cosecha de Burgos, en apuros: la falta de maquinaria frena la campaña de cereal
  5. 5 Trasladan al hospital a un motorista tras salirse de la vía en Burgos
  6. 6 Localizan de madrugada a un senderista desorientado y sin equipamiento necesario en Burgos
  7. 7 Dos mujeres heridas en un accidente con cinco vehículos implicados en la A-1
  8. 8 Muere un corredor de la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero en una caída masiva
  9. 9 La odisea de las obras en la carretera de Logroño
  10. 10 Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su bocadillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Bouzas, a seguir creciendo en el US Open

Bouzas, a seguir creciendo en el US Open