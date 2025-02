La brecha económica de Burgos con la Unión Europea sigue creciendo El PIB per cápita de la provincia avanzó un 6% en 2022 hasta alcanzar los 33.200 euros, pero la media europea avanzó aún más. Se consolida la pérdida de convergencia iniciada en el 2000 y Burgos ya no es la provincia más 'rica' de Castilla y León

Los datos estadísticos son interpretables, sí, pero dibujan un escenario incontestable: la economía de Burgos sigue siendo un referente, pero pierde peso respecto a sus vecinos. Esa es la tendencia que dibujan tanto los datos del INE como los de Eurostat, que reflejan que la economía burgalesa continúa creciendo, pero no al mismo ritmo que la del resto.

De hecho, lejos de recuperar el terreno perdido en 2020 con motivo de la covid-19, la tendencia parece haberse consolidado en los últimos ejercicios.

Así, de acuerdo al informe de convergencia económica elaborado por la Junta de Castilla y León en base a los datos de Eurostat, la provincia de Burgos cerró el ejercicio de 2022 con un PIB per cápita (en paridad de poder de compra) de 33.200 euros, lo que supone un significativo avance del 6% respecto a los datos del ejercicio anterior, pero no lo suficiente como para recuperar convergencia perdida con la UE.

Hasta 2019, la economía de Burgos presentaba un PIB per cápita por encima de la media europea. Todo cambió, no obstante, en 2020, cuando el PIB per cápita de Burgos retrocedió un 11,5% hasta los 28.400 euros.

Esa drástica caída fue muchísimo más fuerte que la registrada en el conjunto de la Unión Europea, lo que hizo que, por primera vez en la historia, el PIB per cápita de Burgos fuera inferior a la media europea al cierre de ese ejercicio

Una circunstancia que se corrigió muy tímidamente al año siguiente, cuando el PIB per cápita avanzó un 9,1% en la provincia. No obstante, y a pesar de ese incremento, superior a la media de la UE, la economía burgalesa se mantuvo aún lejos del índice de convergencia.

¿Y qué pasó en 2022? Pues algo parecido. El PIB per cápita de Burgos volvió a crecer durante ese ejercicio, último con datos provinciales, pero de nuevo con menor intensidad que en el conjunto de la Unión y el índice de convergencia cayó en dos puntos, del 94% al 92%.

De esta forma, Burgos acumula tres ejercicios por debajo del índice de convergencia, una circunstancia que no es sino el resultado de un proceso que se inició a principios de siglo.

En el año 2000, el PIB per cápita de Burgos era de 20.000 euros, un 9% por encima de la media de la UE, una diferencia se disparó hasta el 14% en los años siguientes. Sin embargo, desde entonces, la línea es claramente descendente.

De hecho, Burgos es la provincia de la comunidad que más convergencia económica ha perdido con respecto a la Unión desde el año 2000 y la única que retrocedió en términos relativos en 2022. Es más, ese año, por primera vez en la historia, Burgos perdió el liderato en Castilla y León en detrimento de Soria, cuyo PIB per cápita avanzó un 11,1% hasta los 34.800 euros.

Habrá que ver cuál es el escenario que dibujan los dos siguientes ejercicios (2023 y 2024), de los cuales Eurostat aún no tiene datos provincializados. Sí que los tiene, eso sí, regionalizados, al menos hasta 2023, un ejercicio que Castilla y León cerró con un PIB per cápita de 33.100 euros tras avanzar un 9,9% respecto al año anterior, lo que le permitió reducir la brecha con la UE en dos puntos.

