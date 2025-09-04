BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Decenas de personas en la Estación de Madrid - Puerta de Atocha. EP

Una caída de los servidores informáticos de Adif paraliza la alta velocidad en Madrid

La información de llegadas y salidas de las dos principales estaciones madrileñas (Atocha y Chamartín) no está disponible

C. P. S.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:14

Una caída de los servidores informáticos de Adif, el gestor público de la red ferroviaria, ha ocasionado paradas y retrasos de los trenes de alta velocidad con origen o destino en Madrid. Debido a este incidente, la información de llegadas y salidas de las dos principales estaciones madrileñas (Atocha y Chamartín) no está disponible.

Según ha informado Adif, ya está recuperando gradualmente la circulación toda vez que está funcionando con los equipos informáticos de respaldo. No obstante, varios usuarios de los trenes aseguran que los retrasos superan la hora. Renfe ha comunicado que se han habilitado cambios y anulaciones sin coste para los billetes de los trenes afectados durante todo el día de hoy.

Según fuentes de la compañía, la circulación por la red de alta velocidad se está normalizando paulatinamente. «Desde la caída de los informáticos principales, se activaron los sistemas de respaldo», afirman. Adif señala que la incidencia generó paradas puntuales de algunos trenes en circulación y demoras. Fundamentalmente, ha afectado al corredor sur de alta velocidad (el que une la capital con Ciudad Real, Sevilla y otras capitales andaluzas) y el corredor noroeste (el que conecta Madrid con Valladolid y Galicia). Ha tenido menor afectación en las circulaciones por el corredor este (el Madrid-Barcelona) y el de Levante (el que conecta con Valencia, Alicante y Murcia).

Adif asegura que ha reforzado el personal de circulación y estaciones, fundamentalmente de información y atención a viajeros. «La incidencia no ha afectado a las circulaciones de la red convencional, esto es trenes de media distancia y Cercanías, que han operado con normalidad», agrega.

Este jueves, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha comparecido a petición propia en una comisión del Congreso de los Diputados, que se estaba celebrando mientras ocurría esta incidencia, precisamente para explicar la situación del sistema ferroviario en España.

Sobre esta incidencia ha detallado que se han caído 300 servidores de Adif, por lo que el problema responde a un error informático. «Tendremos que saber qué es lo que ha pasado. Afortunadamente han entrado los sistemas de refuerzo y el problema está solucionado y el tráfico se irá normalizando», ha añadido.

Ante las críticas de la oposición sobre las recurrentes incidencias en la red, Puente ha incidido en que solo un 0,43% de los viajeros de Renfe llegan tarde a su destino.

«Tenemos más del doble de la red ferroviaria de alta velocidad de Alemania o de Italia y casi el doble que la red ferroviaria de Francia y, sin embargo, nuestro porcentaje de incidencias es menor y tenemos una ratio de puntualidad más alta, según el último informe oficial publicado en el año 2024 de la Unión Europea», ha argumentado.

