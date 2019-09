La economía burgalesa, expectante ante los efectos del 'brexit' Miles de mercancías atraviesan cada día el Canal de la Mancha a través del Eurotúnel. / Reuters Reino Unido es el cuarto destino de las exportaciones burgalesas y las empresas aún desconocen cómo va a afectar el divorcio entre Londres y Bruselas | Los sectores de la automoción y la agroalimentación, los más preocupados GABRIEL DE LA IGLESIA Burgos Lunes, 9 septiembre 2019, 08:20

Toda Europa está pendiente estos días de lo que se cuece en el Parlamento británico, desde donde hace meses se está intentando dirimir el modelo de salida del Reino Unido respecto a la Unión Europea, un asunto que amenaza con hacer tambalear los cimientos políticos y económicos del viejo continente. Son muchos los intereses cruzados y un divorcio sin acuerdo puede repercutir muy negativamente en la economía a ambos lados del Canal de la Mancha. Prueba de ello es la situación de Burgos, que se mantiene a la expectativa de lo que pueda suceder de aquí al 31 de octubre, fecha en la que teoría se debería consumar la salida de la UE.

No en vano, Reino Unido es el cuarto socio comercial de las empresas burgalesas. Así, durante los seis primeros meses de este año, desde la provincia partieron mercancías a las islas británicas por valor de 77,7 millones de euros, una cifra que sólo superan las exportaciones a Francia (272 millones), Portugal (119 millones) y Alemania (112 millones). Así, las exportaciones al Reino Unido suponen el 5,5% del total y el 8,8% de las realizadas a países de la Unión Europea, según los datos del Ministerio de Comercio.

Reino Unido es el cuarto socio comercial de Burgos, acumulando el 5,5% del total de exportaciones

Esas cifras dan fe del peso que tiene Londres dentro de las exportaciones de productos 'made in Burgos', que se centran, fundamentalmente, en las semifacturas (48,6 millones de euros en el primer semestre), el sector agroalimetnario (11,4 millones) y los bienes de equipo (9,8 millones). Y por eso, preocupan, y mucho, las consecuencias del 'brexit'.

De hecho, y a la espera de lo que pueda pasar a orillas del Támesis en las próximas semanas, la simple idea de un divorcio sin acuerdo entre Londres y Bruselas ya está teniendo efectos inmediatos. Así lo reconoce Nacho San Millán, tesorero de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) y gerente de Asercomex, empresa dedicada específicamente a la gestión del comercio exterior, quien explica que las «incertidumbres» están condicionando los movimientos de mercancías. Y es que, aunque en líneas generales «se sigue exportando a un ritmo similar», se está empezando a notar un «pico» de movimientos hacia el Reino Unido ante el temor al otro lado del Canal de la Mancha de un hipotético desabastecimiento de determinados productos a partir del 1 de noviembre. «Ya pasó en marzo», cuando se cumplía la primera fecha límite para el acuerdo en torno al 'brexit' que finalmente fue prorrogada, explica San Millán.

Principales socios comerciales de Burgos Francia: 272 millones de euros en el primer semestre de 2019. Portugal: 119 millones de euros en el primer semestre de 2019. Alemania: 112 millones de euros en el primer semestre de 2019. Reino Unido: 77,7 millones de euros en el primer semestre de 2019. Italia: 73 millones de euros en el primer semestre de 2019. Conjunto de la UE: 884,6 millones de euros en el primer semestre de 2019 Total: 1.413 millones de euros en el primer semestre de 2019

Sin embargo, a partir de ahí, todo son dudas. De momento, reconoce, el Ministerio ha remitido a las empresas una comunicación en la que les pide que se «preparen para el 'Brexit'». Sin embargo, subraya, «no dicen cómo debemos prepararnos». Y no lo dicen porque «ni siquiera ellos saben qué va a pasar».

La realidad, a día de hoy, es que no hay ningún acuerdo ni protocolos, por lo que las empresas no saben «a qué atenerse» a partir del 1 de noviembre. «Sabemos que si hay 'brexit', Reino Unido será considerado un país tercero», pero con una diferencia sustancial, y es que «tendremos que empezar de cero». «Ahora mismo, si tú exportas a Angola, por ejemplo, sabes a qué atenerte, qué normativa debes cumplir y qué trámites debes hacer. En el caso del 'brexit' sabemos nada». Ni siquiera se sabe si habrá aranceles o no y cómo se aplicarán.

A todo ello se le añaden dos problemas logísticos. El primero tiene que ver con los propios tiempos de viaje. «No sabemos qué pasará con las mercancías que por ejemplo salgan de aquí el 29 de octubre y lleguen a Reino Unido el 2 de noviembre». El segundo se circunscribe a la capacidad de gestión. «Creo que no hay suficiente personal en las aduanas para gestionar la situación», ni aquí ni en Reino Unido, señala el directivo de FAE.

Eso sí, a juicio de San Millán, y más allá del daño que pudiera hacer a la economía española el 'brexit', ya sea con acuerdo o sin él, el principal afectado «será Reino Unido». «El problema lo tienen ellos», que se enfrentan a un posible desabastecimiento de algunos productos durante los primeros meses y que verán cómo la libra esterlina se devalúa. «La mayor parte de las exportaciones de España se hacen en euros, no en libras», recuerda.

Principales sectores exportadores a Reino Unido Semifacturas: 48,6 euros en el primer semestre de 2019 Alimentación y bebidas: 11,5 millones de euros en el primer semestre de 2019 Bienes de equipo: 9,8 millones de euros en el primer semestre de 2019 Manufacturas de consumo: 2,3 millones de euros en el primer semestre de 2019 Materias primas: 2,2 millones de euros en el primer semestre de 2019 Bienes de consumo duradero: 1,5 millones de euros en el primer semestre de 2019 Automoción: 1,1 millones de euros en el primer semestre de 2019 Otros: 535.000 euros en el primer semestre de 2019

Esa circunstancia obligará a los británicos a pagar más por los productos que llegan a las islas, ya sean bienes de equipo o bienes de consumo, como por ejemplo el vino. A este respecto, Iker Ugarte, portavoz de la Asociación de Bodegas de la Ribera (Asebor), confía en que el golpe al sector sea muy limitado. «Reino Unido no es uno de nuestros grandes socios comerciales». Así, el principal temor pasa por una gran devaluación de la libra. «El vino no es un producto de primera necesidad», recuerda al tiempo que insiste en que la mayor parte de la exportación de La Ribera se realiza a grandes cadenas de distribución.

De hecho, y a pesar de que «a nadie le interesa un 'brexit' desordenado», desde Asebor se insiste en que «preocupa mucho más la posible imposición de nuevos aranceles en Estados Unidos», ya que este sí es uno de los grandes destinos de los caldos de La Ribera.

Efectos indirectos

Otro de los grandes sectores que permanecen alerta es el de la industria auxiliar. No en vano, además de las exportaciones directas que se realizan desde Burgos, buena parte de la producción va a parar a Reino Unido de manera indirecta a través de la industria de la automoción. España es el segundo fabricante de vehículos de Europa y vende cada año más de 350.000 unidades al otro lado del Canal de la Mancha. Si las ventas británicas caen, lo hará la producción y, por ende, la producción auxiliar.

Sea como fuere, habrá que esperar aún un tiempo para ver siquiera si sale adelante el 'brexit'. De momento, el primer ministro británico, Boris Johnson, uno de los principales impulsores del divorcio con Europa, se ha llevado tres sonoras derrotas en la Cámara de los Comunes, que hace apenas unos días han bloqueado la posibilidad de salida sin acuerdo antes del 31 de octubre. Veremos si las aguas vuelven a su cauce.