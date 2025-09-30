La ponencia 'Liderazgo Campeador' protagoniza la tercera sesión de LideraMdo en Burgos Industria La experta en liderazgo y comunicación María López-Herranz ha analizado las habilidades estratégicas del Cid y su vigencia en la gestión empresarial actual

El grupo LideraMdo, iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos (ProBurgos) y por la aceleradora POLO positivo para fortalecer el liderazgo femenino en el ámbito directivo e industrial, ha celebrado este martes 30 de septiembre, su tercera sesión de trabajo en el centro Burgos Industria.

La ponencia central de la jornada ha corrido a cargo de María López-Herranz, experta en liderazgo femenino y comunicación, con amplia trayectoria en el acompañamiento a equipos de grandes compañías y profesora en programas ejecutivos de escuelas de negocio como IESE o INESE.

Bajo el título 'Liderazgo Campeador', López-Herranz ha ofrecido una lectura actual de las capacidades estratégicas del Cid, visión, resiliencia, capacidad de cohesión y ejemplo, y su aplicación a los entornos de gestión del siglo XXI. La ponente ha destacado cómo estos modelos de liderazgo se estudian hoy en programas internacionales de formación directiva y resultan inspiradores para las nuevas generaciones de mujeres líderes.

La sesión se ha iniciado con la bienvenida a las nuevas incorporaciones a la red de trabajo LideraMdo, consolidando así un espacio de colaboración cada vez más plural y diverso. Además, se han abordado cuestiones de organización interna.

Con esta tercera reunión, LideraMdo refuerza su identidad como foro de visibilidad, impulso y conexión para mujeres directivas en la industria burgalesa, y avanza en su objetivo de consolidar una comunidad comprometida con la innovación, la diversidad y el liderazgo transformador.

LideraMdo cuenta con la participación de destacadas directivas de la industria, como Blanca García, CEO de Cerámicas Gala; Inés Fernandez; CEO de L´Oréal; Camille Green, CEO de Campofrío Frescos; Marta Cuevas; Cristina Pérez Villegas, directora de Comunicación y Marketing de Hiperbaric; Ana Belén Baños, directora de Verallia Burgos;; Carole Tonello, Consejera y Vicepresidenta de Desarrollo de Negocio de Hiperbaric; Alejandra Manzanal; Ester Porras, directora de Ingeniería y tecnología de Aciturri; Begoña Gutiérrez, directora de Compras de Grupo Uvesa y directora de planta en Burgos; Carmen Iglesias, CEO de Keyland; Almudena García, CEO de Maderas García Varona; Mónica Mansilla, CEO de Industrias Mansilla; María Orive: Manager de Comunicación de ABB; Bibiana Nicolás Correa, presidenta de Grupo Correa; Sonia Fajardo, directora RRHH de Skretting; Maite Castrillejo, directora de RRHH de Hiperbaric; Noelia Témez, Global Project Operations Manager de ABB; Angélica Medina, responsable de informática y de transformación digital en Adisseo España; y, Lorena Gil, directora de industria 4.0 y 5.0 en Antolin.