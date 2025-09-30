BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Urgente Aplazan el desahucio de las monjas cismáticas de Belorado tras recurrir la sentencia
Encuentro de liderazgo femenino celebrado en el Centro Burgos Industria. Ayto. de Burgos

La ponencia 'Liderazgo Campeador' protagoniza la tercera sesión de LideraMdo en Burgos Industria

La experta en liderazgo y comunicación María López-Herranz ha analizado las habilidades estratégicas del Cid y su vigencia en la gestión empresarial actual

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:34

El grupo LideraMdo, iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos (ProBurgos) y por la aceleradora POLO positivo para fortalecer el liderazgo femenino en el ámbito directivo e industrial, ha celebrado este martes 30 de septiembre, su tercera sesión de trabajo en el centro Burgos Industria.

La ponencia central de la jornada ha corrido a cargo de María López-Herranz, experta en liderazgo femenino y comunicación, con amplia trayectoria en el acompañamiento a equipos de grandes compañías y profesora en programas ejecutivos de escuelas de negocio como IESE o INESE.

Bajo el título 'Liderazgo Campeador', López-Herranz ha ofrecido una lectura actual de las capacidades estratégicas del Cid, visión, resiliencia, capacidad de cohesión y ejemplo, y su aplicación a los entornos de gestión del siglo XXI. La ponente ha destacado cómo estos modelos de liderazgo se estudian hoy en programas internacionales de formación directiva y resultan inspiradores para las nuevas generaciones de mujeres líderes.

La sesión se ha iniciado con la bienvenida a las nuevas incorporaciones a la red de trabajo LideraMdo, consolidando así un espacio de colaboración cada vez más plural y diverso. Además, se han abordado cuestiones de organización interna.

Con esta tercera reunión, LideraMdo refuerza su identidad como foro de visibilidad, impulso y conexión para mujeres directivas en la industria burgalesa, y avanza en su objetivo de consolidar una comunidad comprometida con la innovación, la diversidad y el liderazgo transformador.

Liderazgo y compromiso

LideraMdo cuenta con la participación de destacadas directivas de la industria, como Blanca García, CEO de Cerámicas Gala; Inés Fernandez; CEO de L´Oréal; Camille Green, CEO de Campofrío Frescos; Marta Cuevas; Cristina Pérez Villegas, directora de Comunicación y Marketing de Hiperbaric; Ana Belén Baños, directora de Verallia Burgos;; Carole Tonello, Consejera y Vicepresidenta de Desarrollo de Negocio de Hiperbaric; Alejandra Manzanal; Ester Porras, directora de Ingeniería y tecnología de Aciturri; Begoña Gutiérrez, directora de Compras de Grupo Uvesa y directora de planta en Burgos; Carmen Iglesias, CEO de Keyland; Almudena García, CEO de Maderas García Varona; Mónica Mansilla, CEO de Industrias Mansilla; María Orive: Manager de Comunicación de ABB; Bibiana Nicolás Correa, presidenta de Grupo Correa; Sonia Fajardo, directora RRHH de Skretting; Maite Castrillejo, directora de RRHH de Hiperbaric; Noelia Témez, Global Project Operations Manager de ABB; Angélica Medina, responsable de informática y de transformación digital en Adisseo España; y, Lorena Gil, directora de industria 4.0 y 5.0 en Antolin.

