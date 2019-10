Europa rechaza convertir a los interinos españoles en fijos y darles indemnización Una profesora dando clase en un colegio. / Fernando Gómez Sendas propuestas de los abogados generales del Tribunal de Estrasburgo consideran que la normativa española es conforme a la legsilación comunitaria, aunque falta la sentencia definitiva LUCÍA PALACIOS Madrid Jueves, 17 octubre 2019, 12:18

Jarro de agua fría para los más de 900.000 interinos que hay en la actualidad en la Administración española: ni tienen derecho a convertirse automáticamente en fijos tras encadenar sucesivos contratos temporales ni tienen derecho a indemnización. Así lo consideran sendos abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) en las conclusiones que hoy presentaron al Alto Tribunal y que avalan la normativa española, que -a su juicio- no es contraria a la legislación comunitaria. No obstante, cabe resaltar que estas conclusiones, aunque suelen coincidir con la futura sentencia, no son vinculantes y habrá que esperar a que Estrasburgo dicte el fallo en los próximos meses.

Por un lado, la abogada Juliane Kokott considera que la legislación europea «no se opone a la jurisprudencia española conforme a la cual el uso abusivo de sucesivos nombramientos temporales» en el sector público «no se sanciona automáticamente con la transformación de la relación de servicio temporal en una relación de servicio fija».

Por otro lado, el abogado polaco Maciej Szpunar avala de igual manera la normativa española que niega el derecho a indemnización por despido a los empleados que estén cubriendo con carácter eventual una plaza hasta que ésta sea cubierta por un funcionario de carrera. «El Acuerdo Marco no se opone a la normativa española, que no prevé el abono de indemnización alguna a los trabajadores empleados mediante nombramientos de duración determinada efectuados para cubrir una plaza vacante hasta que ésta sea cubierta por un funcionario de carrera al vencer el término por el que se hayan realizado dichos nombramientos –como el nombramiento de funcionaria interina de que se trata en este asunto– mientras que se concede una indemnización a los trabajadores que prestan servicios como personal laboral fijo como consecuencia de la extinción de su contrato de trabajo por concurrir una causa objetiva», explica Szpunar.

Esta cuestión responde a una cuestión prejudicial que elevó a la Justicia europea el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Madrid para resolver el litigio de una trabajadora que estuvo empleada en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid como funcionaria interina desde 2005 hasta 2013, cuando fue cesada porque su puesto fue cubierto por un funcionario de carrera.

Esta trabajadora pidió al Ayuntamiento de Madrid en un escrito que se le reconociera y se le abonara una indemnización por cese a razón de 20 días de salario por año trabajado, la misma indemnización a la que tienen derecho un funcionario o un asalariado en caso de despido. El director general de Recursos Humanos de la Gerencia de la Ciudad del Ayuntamiento desestimó esta reclamación y la trabajadora lo demandó.