Ana Peleteiro anuncia que está esperando su segundo hijo

Tras el nacimiento de su primera hija a finales de 2022, Ana Peleteiro retomó su faceta profesional con su marido, Benjamín Compaoré, como entrenador. Estaba centrada en sus objetivos deportivos a corto y medio plazo, pero la vida tenía otros planes para ella. La atleta no participó en el último Campeonato de Europa de selecciones por «causas personales», y ahora hemos sabido que se trataba de una buena razón. Ana y Benjamín están esperando su segundo hijo. Así lo ha anunciado la pareja en sus redes sociales con una tierna fotografía familiar: «Y, cuando menos nos lo esperábamos, vino la vida y nos demostró, una vez más, lo maravillosa e impredecible que es. Mucho antes de lo que esperábamos, pero felices de que así sea, la familia Compaoré Peleteiro continúa creciendo».

«Aún no sabemos casi nada de ti, hijito, pero ya te amamos y deseamos con todo nuestro corazón», han escrito.

Y es que, tal como ha comentado la atleta en sus stories, no ha sido un embarazo planeado y ha tardado algún tiempo en digerirlo. «No fue un bebé buscado y he estado en shock durante varios días. Tuve que trabajarlo con mi terapeuta porque no nos lo esperábamos, y todos mis planes a corto y medio plazo, sobre todo a nivel profesional, pues cambiaron de repente, algo que he tenido que asimilar», ha explicado. En todo caso, ha dejado claro que para ella «un embarazo siempre es una noticia maravillosa, aunque sea de imprevisto, como ha sido este. Pero me siento muy agradecida por la comprensión por parte de todo el mundo. En líneas generales estamos muy agradecidos, pero he tenido ansiedad por estas últimas semanas y tuve que aclarar que no tenía ningún problema de salud».

En este sentido, la laureada atleta, que se perderá el Mundial de Tokio, ha expresado: «Tuve que parar por completo y pensar: 'Eres deportista, pero la vida es mucho más que eso. Por lo tanto, no puedes estar triste por una noticia tan bonita'. Es un embarazo y yo siempre he soñado con ser madre de familia numerosa».

Embarazada de solo siete semanas, Peleteiro ha decidido comunicarlo para no suscitar polémica alguna por su ausencia en compromisos deportivos y, aunque no era un objetivo a corto plazo, la familia está muy ilusionada con la próxima llegada del bebé.

