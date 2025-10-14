Clément Alleno conquista el Tour de Mentougou para el Burgos Burpellet BH

BURGOSconecta Burgos Martes, 14 de octubre 2025, 13:29 Comenta Compartir

El Burgos Burpellet BH completó una carrera perfecta y un triplete histórico en el Tour de Mentougou. Clément Alleno se impuso en la última etapa con final en Zhaitang y logró el premio doble de la clasificación general. Junto a su compañero Carlos García Pierna, atacó desde el pelotón en el último puerto y dieron caza a la fuga. El francés logró irse en solitario y festejó el doblete, que llega acompañado del maillot de la regularidad. Por su parte, el madrileño, que había ganado la primera etapa el pasado domingo, acabó segundo en la general y mantuvo el maillot de la montaña. Antonio Angulo, que rodó escapado en esta última jornada, termina tercero en la general y José Luis Faura, que trabajó de forma incansable en el pelotón, concluye sexto. El premio por equipos también recayó en los morados, que alcanzan ya las 12 victorias en 2025.

La última etapa del Tour de Mentougou supuso un reto para el Burgos Burpellet BH, que tenía la general bastante encarrilada y que quería ponerle la guinda al pastel con un nuevo triunfo de etapa. En otro día destinado a los escaladores, Antonio Angulo se filtró en una fuga de una decena de ciclistas para evitar sorpresas. Por detrás, los morados mantuvieron el pulso a los escapados controlando el pelotón en todo momento gracias al trabajo de José Luis Faura y Tomoya Koyama. La carrera se rompió en el segundo paso por el puerto más duro de la etapa, donde comenzaron los ataques en ambos grupos.

José Luis Faura marca el ritmo en el pelotón para defender al maillot amarillo.

En la cabeza de carrera, Angulo aguantó a rueda del italiano Bracalente, que acabaría marchándose solo a mitad de puerto. Por detrás, el ritmo de Faura había seleccionado mucho el grupo y García Pierna dinamitaba la carrera con un valiente ataque. Poco después, Alleno logró llegar a su altura y ambos se marcharon juntos, buscando recortar los casi dos minutos de ventaja que tenía el ciclista de cabeza. El entendimiento fue perfecto en la bajada, aunque un tercer corredor procedente de la fuga se unió a ellos. La diferencia fue cayendo y el ciclista de punta fue atrapado a tres kilómetros de la meta.

Entonces, el Burgos Burpellet BH aprovechó su superioridad numérica y Alleno lanzó un ataque que logró dejar atrás a los dos rivales que marchaban junto a Carlos y él. El francés abrió hueco y pudo disfrutar de su primera victoria como profesional, que se convierte en doble, al ganar también la general. Carlos entró cuarto en meta y el grupo de Faura y Angulo llegó cerca, por lo que no hay grandes cambios en la clasificación final. Una actuación perfecta de los morados, que cierran la temporada de la mejor manera posible, a falta de las dos clásicas que restan esta semana en Italia.

Clément Alleno celebra su primera victoria como profesional.

Clément Alleno hace una resumen de la etapa: «Salió una fuga en el primer puerto y teníamos a Chava delante, así que estábamos tranquilos, porque era el mejor situado en la general. Nos pusimos a tirar con José Luis y Tomoya a un ritmo tranquilo y mantuvimos a la fuga a un minuto tras la primera vuelta. Faura aumentó la velocidad en el último puerto para tener la carrera controlada. A mitad de la subida arrancó Carlos y yo me quedé en el grupo. Vi que nuestro mayor rival no tenía buenas piernas y decidí atacar para poder ir junto a Carlos. En la bajada pasamos en los relevos a tope para coger al italiano que iba por delante. Cuando lo atrapamos, vi que había una pequeña bajada en la que podía hacer un corte. Se lo dije a Carlos y arranqué a tres kilómetros del final. Conseguí una distancia sobre ellos y vi que tenía la victoria, así que fui a tope hasta la meta. Muy contento con la victoria. Fue un momento duro por Carlos, que también quería ganar la general, pero al final es una victoria de equipo y hemos ganado todos los premios posibles. Al final éramos los dos más fuertes y uno no podía ganar sin la ayuda del otro. Cada uno ha podido conseguir una etapa, así que ha sido un final bueno para el equipo».

Por su parte, el director deportivo de la escuadra burgalesa, Damien Garcia calificaba de «excelente» el trabajo realizado por sus pupilos: «Conseguimos ganar la primera etapa con una exhibición de Carlos y un buen trabajo de todo el equipo. Ayer en la segunda jornada mantuvimos la general. El equipo pudo controlar la carrera sin percances, a pesar de la caída numerosa ocurrida en la neutralizada. Y hoy hemos conseguido el objetivo de ganar la última etapa. No fue algo fácil, porque alcanzamos al italiano en los últimos tres kilómetros. Gracias al buen trabajo de Carlos y Clément conseguimos la etapa y la general. Un triplete histórico que viene bien para la moral de todos. Queremos agradecer a la organización por su formidable trabajo y también al staff, que siempre ha estado unido a los ciclistas durante la semana. Esto viene bien para cerrar el capítulo de 2025, a la espera de las dos últimas carreras en Italia».

