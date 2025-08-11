BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Críticas a la reina Camilla por sus vacaciones en un megayate de un multimillonario conservador

La esposa del rey Carlos ha sido fotografiada en Grecia a bordo de una embarcación valorada en 34 millones de euros

Joaquina Dueñas

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:34

La reina Camilla está de vacaciones en Grecia. Allí ha sido fotografiada a bordo del megayate Zenobia, valorado en unos 34 millones de euros, propiedad del multimillonario empresario sirio-saudí Wafic Said, donante del Partido Conservador británico. Ni el descanso ni el yate en sí han supuesto un problema para la opinión pública británica, pero sí ha generado críticas el hecho de que haya aceptado la invitación de una persona tan significativa políticamente.

«La reina Camilla viajaba a algunos de los destinos turísticos más selectos del país mediterráneo. Dado que se supone que la familia real es estrictamente apolítica, muchos interpretarán que ver a Camilla en el barco de un donante multimillonario conservador es una señal equivocada», ha publicado The Mirror.

La amistad entre la monarquía británica y Said no es nueva. Su familia fue mecenas fundadora de la Fundación Benéfica Príncipe de Gales, actualmente conocida como el Fondo Rey Carlos III. Además, en 2019, cuando aún era príncipe, Carlos de Inglaterra organizó una cena en Clarence House con motivo del 80.º cumpleaños del empresario, quien en los años 80 fue el artífice del multimillonario acuerdo de armas entre Arabia Saudí y el Reino Unido.

Con una fortuna estimada en 1.900 millones de libras esterlinas, Said fue un relevante donante del Partido Conservador (los Tories) hasta que en el año 2000 se modificó la ley, permitiendo que solo puedan realizar donaciones quienes estén inscritos en el censo electoral. Desde entonces, solo su esposa, Rosemary —con quien lleva casado 56 años— continúa haciendo aportaciones económicas.

En este sentido, la prensa británica ha señalado que, «aunque no hay indicios de que la esposa del rey, de 78 años, haya hecho nada malo, aceptar la hospitalidad de alguien tan influyente en el mundo de la política no es una buena señal». Y añaden: «Representan al país en todo momento y, siendo sinceros, no es que anden cortos de dinero. Esto no le da buena imagen a Camilla, sobre todo cuando las relaciones entre la realeza y sus allegados se ponen, con razón, en tela de juicio».

