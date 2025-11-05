BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paula Echevarría. EP

El día que Paula Echevarría escribió un mensaje «de despedida» a los suyos

Una tormenta convirtió un vuelo a Gran Canaria en una pesadilla

Joaquina Dueñas

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:57

Comenta

Paula Echevarría ha visitado 'El Hormiguero' junto a su compañero de reparto en 'Camino a Arcadia', William Levy, para promocionar la serie de SkyShowtime. Durante la entrevista, la actriz hizo una confesión desconocida hasta el momento, un episodio de pánico que vivió precisamente durante el rodaje de esta ficción en Gran Canaria. En uno de los viajes que hizo para trasladarse a las islas, el mal tiempo convirtió el vuelo en una pesadilla, tanto que preparó un mensaje «de despedida».

«Fue el mismo fin de semana que sucedió lo de la DANA en Valencia. Cuando estaba volando pillamos una tormenta... Pasé tanto miedo que tenía escrito un mensaje de despedida», recordó. Paula calificó el momento de «bastante complicado». «Con muchos gritos en el avión y la gente rezando a todo», evocó. «Tenía el mensaje preparado por si tenía que dar a enviar en un momento dado». Y para hacer la escena más dramática, cerca viaja su compañera Michelle Renaud con su bebé de dos meses. Afortunadamente, «el piloto fue un héroe que pudo hacerlo bien», dijo, así que, cuando volvió a la calma, borró el mensaje que nunca llegó a enviar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos hermanos con raíces de Burgos, entre los 100 españoles más ricos de la lista Forbes
  2. 2 El pueblo de Burgos que alquila bar y casa por 100 euros al mes
  3. 3 Piden nueve años de cárcel para dos vecinos de Burgos por vender heroína en un narcopiso
  4. 4 Detenidas cuatro personas por estafar en Burgos a otras tres al ofrecerles móviles gratis
  5. 5 El Monasterio de San Juan, pendiente de la colocación del pavimento tras la espantada de la empresa
  6. 6 Los cuatro pueblos de Burgos que podrán realizar gestiones administrativas sin desplazamiento
  7. 7 Daniel de la Rosa se despide del Ayuntamiento de Burgos con emoción y agradecido
  8. 8 Transportes destina 15,5 millones de euros para mejorar 138 km de carreteras en Burgos
  9. 9 Herido un hombre en Miranda tras ser atropellado por un turismo
  10. 10 Así crece el uso de los puntos limpios en Burgos: más usuarios y más residuos reciclados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El día que Paula Echevarría escribió un mensaje «de despedida» a los suyos

El día que Paula Echevarría escribió un mensaje «de despedida» a los suyos