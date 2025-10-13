BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui. R. C.

Giorgina Uzcategui evidencia la ruptura con Ilia Topuria dejando de seguirlo en redes

La empresaria venezolana ha eliminado imágenes junto al deportista

Joaquina Dueñas

Lunes, 13 de octubre 2025, 15:54

Comenta

Desde hace unos días los movimientos en redes sociales de Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui hacían presagiar una ruptura de la pareja. Dejaron de seguirse para volver a hacerlo poco después, lo que suscitó ciertas dudas sobre si podía haber sido una crisis pasajera, pero ahora, ha sido la empresaria venezolana la que ha dejado de seguir al deportista al tiempo que han desaparecido todas las imágenes del padre de su hija de su muro de publicaciones, lo que parece ratificar que existe una separación real. Y es que, en los últimos tiempos, los gestos en redes sociales son indicio claro de la salud de las relaciones. Gracias a deslices en estas publicaciones, descubrimos nuevos romances y con cambios como el que ha hecho Giorgina, se intuyen separaciones.

«Enseñándole a mi pequeña leona a explorar su reino y que la fuerza humana reside en su capacidad de amarse y ser valiente», expresaba Uzcategui en su último story con una imagen de la pequeña observando a dos elefantes. Por su parte, el atleta de origen georgiano sí que continúa siguiendo a la madre de su hija pequeña (tiene otro hijo de una relación anterior) y sus fotografías familiares continúan publicadas. Eso sí, la última en la que aparece con Giorgina es del 29 de julio. El post más reciente es una fotografía en la que camina con su hijo de la mano. «Hay momentos que se viven con el alma dividida, pero el corazón lleno de gratitud. Orgulloso de mis raíces, de los caminos que me trajeron hasta aquí y de las personas que inspiran cada paso. La verdadera victoria está en nunca olvidar de dónde vienes… y en seguir avanzando con respeto y corazón», reflexiona. 

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre cuando participaba en una prueba de BTT en Burgos
  2. 2 Luto oficial en Salas de los Infantes por la muerte de un participante de la Demandasaurus
  3. 3 Los 13 nuevos pisos que ha adquirido el Ayuntamiento de Burgos para fines sociales
  4. 4 ¿Cuánto sabes de los tesoros de la provincia de Burgos?
  5. 5 De Marvel a Los Simpson hasta un programa de la BBC: las referencias a Burgos en la cultura popular
  6. 6 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 12 de octubre
  7. 7 Muere el veterano periodista burgalés Luis Ángel de la Viuda a los 93 años de edad
  8. 8 La Guardia Civil celebra frente a la Catedral de Burgos el día de su patrona
  9. 9 Un Burgos CF espeso y romo en ataque cae ante el Real Valladolid en El Plantío
  10. 10 Patrimonio Nacional recepcionará las obras de El Parral el 21 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Giorgina Uzcategui evidencia la ruptura con Ilia Topuria dejando de seguirlo en redes

Giorgina Uzcategui evidencia la ruptura con Ilia Topuria dejando de seguirlo en redes