La relación entre Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón, al filo del precipicio

Joaquina Dueñas Martes, 4 de febrero 2025, 15:42

El estreno de Ágatha Ruiz de la Prada en 'TardeAR' tuvo un cierto sabor agridulce para la diseñadora y no fue por la ausencia de Ana Rosa Quintana, que desde este lunes ha regresado a las mañanas de Telecinco, sino por la crisis sentimental que estaría atravesando con su todavía pareja, al menos que se sepa, José Manuel Díaz-Patón. Desde que se desató la polémica de Ágatha por sus declaraciones sobre la etnia gitana, Díaz-Patón no ha dudado en defender a su novia, aunque sus intervenciones, poco afortunadas, no han hecho más que empeorar la situación. Tanto es así que incluso se habría producido un distanciamiento en la pareja y ya hay quien habla de ruptura, aunque ninguno de sus protagonistas lo ha confirmado.

De momento, lo que se sabe fue el incómodo momento que se vivió en 'TardeAR', cuando la diseñadora esgrimió su contrato con 'De viernes' para no contestar sobre su relación. «Bastante que esté aquí. Yo pensaba que venía a hablar de los demás, no de mí», dijo al saber lo que el abogado había dicho en 'Y ahora Sonsoles' al ser preguntado por su posible ruptura: «Yo no voy a hablar de eso. No le he consultado porque yo me llamo José Manuel Díaz-Patón y tengo mi propia personalidad, no tengo porqué preguntarle todo el rato lo que tengo que hacer. Esa información pertenece a nuestra más absoluta intimidad. Si ella se atribuye el mando sobre nuestra relación, tendrá que ser ella quien lo diga».

Más tarde, conectaba telefónicamente con el programa de Mediaset en el que estaba la diseñadora para ratificarse en sus palabras, dejando la duda más que sembrada: «La protagonista de todo este lío es Ágatha y la que tiene que hablar es ella. Si he saltado a la palestra ha sido por los insultos que he recibido, he salido en mi propia defensa. No quiero decir nada de mi relación contigo». Habrá que esperar hasta el viernes para ver qué tiene que decir la diseñadora y si este romance sigue adelante o si la polémica ha dado definitivamente al traste con su amor.