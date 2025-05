Sebastián Yatra confiesa su paso por prisión cuando tenía 18 años

Joaquina Dueñas Martes, 13 de mayo 2025, 11:16 Comenta Compartir

Sebastián Yatra ha visitado 'El hormiguero' y, entre las diferentes anécdotas que ha relatado, ha destacado la confesión de que pasó por prisión en Estados Unidos. «A mí me metieron en la cárcel», ha dicho sorprendiendo a la audiencia. Una detención que fue por «saltar de un balcón». «Salí por uno corriendo y me puse a saltar balcones y me metieron en prisión cuando tenía 18 años», ha descrito. Un suceso que ocurrió en Panama City Beach, en Florida y, aunque el joven Yatra estuvo apenas 27 horas privado de libertad, tiene claro que «no se lo recomiendo a nadie».

«Había un tipo conmigo que yo no conocía. Compartía celda, fue como en una película estadounidense. Era tal y como pasa ahí, vestido como cuando sale en la tele. Entré a la litera de arriba muy despacio para no despertarle y cuando me había tumbado me preguntó: '¿Por qué te han metido aquí?'. Le conté la historia, él la suya, que era muy fuerte, y nos hicimos amigos», ha detallado el cantante.

«Fue complicado, muy difícil, lo pasé mal», ha reconocido. Tanto es así que no dudó en «celebrarlo mucho» cuando salió. A pesar de todo, también ha explicado que fue una experiencia «interesante de vida» que le ha hecho «valorar mucho más la libertad».

Temas

El Hormiguero