Silvia Bronchalo visita a su hijo, Daniel Sancho, en prisión tras meses de distanciamiento

Joaquina Dueñas Martes, 29 de abril 2025, 11:23 Comenta Compartir

Silvia Bronchalo ha vuelto a ver a su hijo, Daniel Sancho, fruto de su relación de juventud con el actor Rodolfo Sancho, tras más de siete meses de distanciamiento, en un encuentro cargado de tensión que ha tenido lugar en la prisión de máxima seguridad de Surat Thani. El joven chef español está a la espera de la resolución del recurso presentado por su defensa tras ser condenado a cadena perpetua por el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta.

La visita de Bronchalo, confirmada esta semana, ha llegado después de que la justicia haya decidido reabrir la investigación contra Rodolfo Sancho por un presunto delito de maltrato psicológico y vejaciones hacia su exmujer. La madre de Daniel denunció al actor aportando como pruebas una serie de mensajes de texto en los que la calificaba de «pirada» y de «bipolar». La denuncia fue sobreseída, si bien recientemente se ha estimado parcialmente, lo que ha supuesto un nuevo varapalo para el intérprete español.

En su día, Daniel Sancho solicitó a su madre que retirara la denuncia. En esta nueva visita, en la que Bronchalo ha viajado a Tailandia con la intención de concentrar en una sola semana todas las horas de visita permitidas, parece que también ha intentado mediar. Según ha informado el programa TardeAR, el joven pidió a su madre: «Por favor, os pido que os arregléis y solucionéis todo esto».

Algo que parece más que complicado, ya que la analista de inversiones se ha mostrado satisfecha con la estimación parcial de su denuncia: «Estoy supercontenta porque va para adelante e, independientemente de cómo termine todo esto, me parece bien. Me parece bien que una jueza o un tribunal haya considerado que la violencia verbal pueda ser constitutiva de delito o pueda ser lo suficientemente ofensiva«, ha explicado, al tiempo que ha señalado que «estoy contenta de que me hayan hecho caso parcialmente... Hay alguna cosa que se ha desestimado. Esto me ha animado un poco, pero hubiera preferido que esto no hubiera tenido que ocurrir nunca».

Además, a Bronchalo le ha salido un nuevo aliado, Nilson Domínguez, el ciudadano venezolano que demandó a Rodolfo Sancho por supuestas presiones para que testificara a favor de su hijo durante el juicio en Tailandia. Según sus declaraciones, se le ofreció dinero y regalos a cambio de su declaración. Nilson asegura que solo quiere que «se haga justicia» con Bronchalo. «A mí siempre me hablaron muy mal de esta señora, que creo que ha sido una víctima de este señor», ha dicho. «Voy a prestarme como testigo de ella si así lo necesita», ha zanjado.

Daniel Sancho está viviendo la guerra abierta entre sus progenitores mientras cumple la condena dictada el pasado 29 de agosto por asesinato premeditado y descuartizamiento de Edwin Arrieta. La defensa del chef español ha pedido la repetición del juicio en un documento de casi 400 páginas en el que se califica la sentencia de «injusta y excesiva».

Temas

Tailandia