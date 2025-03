Jens-Frederik Nielsen, el nuevo héroe ártico contra el trumpismo

M. Pérez Miércoles, 12 de marzo 2025, 17:44 | Actualizado 17:50h. Comenta Compartir

Jens-Frederik Nielsen encarna desde este miércoles al nuevo modelo de héroe ártico. Groenlandia no es un país acostumbrado a los grandes triunfos electorales, pero en esta ocasión su población ha visto asombrada cómo un partido, Demokraatit, al que nadie situaba en los primeros puestos la víspera de las elecciones, ha acaparado un tercio de todos los votos y será el que conduzca ahora al país en una travesía llena de incertidumbres pero indudablemente histórica.

Nielsen se ha erigido en esta aventura en el primer político que le propina una metafórica bofetada geopolítica al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. «Espero que esto le envíe un mensaje claro de que no estamos en venta», le ha retado al dirigente republicano que ha provocado un terremoto internacional en su primer mes largo de mandato. «No queremos ser estadounidenses. No queremos ser daneses. Queremos ser groenlandeses. Y queremos construir nuestro propio país por nosotros mismos, no con su esperanza». Más claro, agua. Y ahora arde, Truth Social.

A base de mensajes tranquilos pero constantes como una gota malaya, ha convencido a los groenlandeses de que dejarse comprar por Washington quizá no aboque al mejor futuro de la isla. El primer ministro saliente, Mute Edege, y el presidente de Demokraatit fueron los primeros en poner en boga el lema 'Groenlandia no se vende'.

Su condición de antiguo ministro de Industria le hace ser prevenido contra cualquier estrategia mercantil que quiera entrar a saco en los yacimientos minerales de la isla. Sabe que Groenlandia cuenta con poderosos recursos bajo el hielo, capaces de proporcionar multimillonarios beneficios. Pero, al igual que otros políticos del territorio, es consciente de que cuando esos depósitos hayan sido explotados al máximo, las empresas extractivas se marcharán dejando tras de sí una crisis industrial y montañas de residuos,

Lejos de ponerse en manos de EE UU, Nielsen apuesta por crear y atraer «más empresas que financien nuestro bienestar». Fija su mirada en la pesca, base de la economía local, y en una explotación ordenada y controlada del resto de recursos naturales. Lejos también del interés de Trump para que la isla se desligue lo antes posible de Dinamarca, él subraya que «no queremos la independencia mañana. Queremos una base sólida».

Sus opositores reconocen hoy que el llemado a ser nuevo primer ministro ha desplegado una enorme labor pedagógica en estos últimos cuatro años. Ha divulgado la idea de una independencia conseguida con «sentido común» frente a la urgencia de partidos como el segundo más votado, Naleraq, favorable a un veloz proceso de autodeterminación y de un tratado de libre asociación con Estados Unidos. No obstante, esta fórmula también goza de calado en la sociedad groenlandesa. Naleraq se ha convertido en la segunda fuerza más votada.

Ampliar Abrazos entre los líderes y afiliados de Demokraatit. AFP

El gran ganador de las elecciones ha celebrado esta pasada madrugada su triunfo entre gestos de incredulidad y el rasgueo de su guitarra durante la fiesta del partido en un café de la capital, Nuuk. «Creo que hemos sido claros al transmitir nuestro mensaje a los votantes. Pero no esperaba que las elecciones cambiaran tanto la política groenlandesa», ha dicho el candidato de centro-derecha, que a partir de ahora dejará el asiento de una oposición más o menos cómoda para enfrentarse, primero, a la formación de un Gobierno; segundo, al liderazgo del territorio más difícil y adverso de la Tierra; y tercero, a la dirección del mayor partido de la política groenlandesa a tenor de los votos cosechados, con los consiguientes riesgos de disputas por el poder.

De las tareas administrativas a la presidencia

Jens-Frederik Nielsen ha hecho historia en la política con solo 33 años. Pero antes lo hizo en el deporte. Figura nacional del badminton, ha sido repetidamente campeón de Groenlandia desde 2012 y medallista de oro y plata en la famosa competición internacional Island Games. Más adelante decidió dejar las pistas y centrarse plenamente en sus labores políticas. En 2020 puso el peldaño clave de una meteórica carrera al convertirse en presidente de Demokraatit después de dos años realizando tareas administrativas para el partido. Quienes le conocen afirman que es un líder «carismático» y un individuo «trabajador» y «reflexivo».

«Nada imprudente», afirma un amigo suyo, un político liberal danés que destaca su vocación proempresarial. «Para él, la clave del progreso groenlandés es impulsar el tejido industrial del país». Los politólogos de los medios señalaban este miércoles que ahora deberá echar mano de todos sus recursos «conciliadores» para formar la necesaria coalición de Gobierno.

Ampliar En una competición internacional de badminton. Facebook

Estudió Ciencias Sociales en la Universidad de Groenlandia, donde ya tenía clara su vocación política, aunque ni siquiera él pensó que su ascenso sería tan rápido. Mientras ejercía de administrativo y asesor para su partido, el singular socialdemócrata Kim Kielsen, primer ministro y policía de reconocido prestigio, afianzó un Gobierno en funciones formado por Siumut, Demokraatit y Nunatta Qitornai. Eso sucedió el 29 de mayo de 2020. Sorpresivamente, Nielsen fue elevado por sus compañeros al cargo de ministro de Industria y solo unas semanas más tarde sería elegido presidente del partido.

Sin embargo, la labor ejecutiva duró poco. Los demócratas, socios minoritarios de la coalición, retiraron la confianza al Siumut el 8 de febrero de 2021 a cuenta de una polémica concesión de licencia a una empresa australiana para explotar una mina de tierras raras a cielo abierto en Kvanefjeld, al sur de Groenlandia. La retirada acabó con el gabinete de Kim Kielsen. Las siguientes elecciones las ganó Inuit Ataqatigiit, el partido del todavía primer ministro Egede, que paralizó la concesión por sus graves efectos medioambientales.

Demokraatit no se salvó de aquel proceso. En las elecciones de 2021, el partido cayó al cuarto lugar, sacó solo dos diputados y Jens-Frederik Nielsen cosechó algo menos de 500 votos personales. Hoy ha salido el sol en su horizonte. Inesperadamente, se ha transformado en el personaje del momento en Groenlandia y en su defensor ante el ansia expansionista de Trump.